La promoció és en un sac que només s'ha de lligar

A priori, el municipal de Can Sant Joan, a Montcada i Reixac, era un terreny de joc que els perseguidors del Manresa confiaven que faria ennuegar els deixebles de Dani Andreu. Com ja es pot apreciar pel resultat final, el Manresa va anar de cara al gra amb la granota de feina posada, i va deixar ben aplanat el camí que va emprendre ja fa moltes jornades i que l'ha de dur, si no hi ha cap entrebanc ara inimaginable, a la promoció d'ascens a Tercera Divisió. Només les matemàtiques separen el Manresa de la desitjada segona plaça. Precisament diumenge arribarà al Congost el tercer classificat, el Can Vidalet. Una victòria manresana davant els espluguencs, i ja es podrà llençar la calculadora al Cardener.

Pràcticament fins el 0-1 el Manresa va viure a camp contrari. Des de l'inici del matx l'equip manresà va buscar amb insistència la porteria defensada per Sito i va crear varies situacions de perill a l'àrea rival. Però mancava executar amb xuts a porteria el clar domini exercit sobre un rival superat per un Manresa endollat des del xiulet inicial. La culminació del bon inici visitant seria un gran gol de Marçal Lladó. El migcampista blanc-i-vermell va agafar la pilota més enllà de la corona de l'àrea gran, va engaltar un obús que va passar just per sota del travesser i va posar la primera pedra del camí de la victòria. Només van passar un parell de minuts perquè el Manresa ensumés el 0-2. Una jugada pel carril dret manresà va acabar amb una centrada arran de gespa de Javi López; la pilota la va tocar lleugerament un defensa i va quedar morta al cor de l'àrea, on va aparèixer Brian per afusellar aquell caramel que se li va posar al davant. Però Sitó, ben col·locat i en dos temps, va donar aire al seu equip amb una intervenció de mèrit que va evitar el segon gol visitant.

El segon abans del descans

El cert és que els minuts anaven passant amb el clar guió d'un Manresa dominador i un San Juan veient-les de venir i espolsant-se el domini com podia. Tampoc és que el domini visitant fos abassegador, però qualsevol dels presents a l'anomenada bombonera tenia clar que, amb el que estava veient, a una hipotètica travessa hi havia de posar un 2 a la casella corresponent. Amb més raó quan al darrer minut del primer temps Brian era objecte d'un penal que ningú va discutir (el quart que li xiulen a favor al Manresa aquesta temporada) i que el mateix jugador transformava des dels onze metres i convertia en el 0-2 amb que s'arribaria al descans.

A la represa, als seus inicis, el Manresa no es va mostrar tant sencer com a la primera part i va generar algun dubte, encara que això no li va permetre el seu rival acostar-se amb claredat pels dominis de Luque.

La sentència de Javi López

Quan els visitants van posar de nou el rellotge a l'hora i s'acostava l'equador de la segona part, arribaria pràcticament la sentència. Una magnifica centrada al cor de l'àrea de Solernou, des del carril dret, la remataria Javi López, també magníficament, posant la pilota al pal esquerra defensat per Sito (min 63). Però una ombra de dubte va aparèixer quatre minuts després, quan el lleidatà Alegre López assenyalava amb el seu dit índex el punt fatídic de la pena màxima. La gènesi del penal va néixer a prop de l'altra àrea, quan Solernou va ser objecte d'una clara falta no xiulada (va haver d'absentar-se a la banda i el Manresa va continuar la jugada amb deu jugadors). En el contracop, Moncho era objecte de falta dins de l'àrea (el quart penal en contra del Manresa aquesta temporada) i ell mateix col·locava l'1-3 al marcador. L'afició local, amb el gol, va despertar de la seva letargia i va començar a creure en una hipotètica remuntada.

Però el Manresa no va trontollar i es va fer encara més fort. Una pi-ya. Cap concessió al rival i la mirada fixada a la porteria de Sito. I per segellar el 2 a la travessa, el gol de Manel Sala després d'un córner i un refús de la defensa vermella a l'àrea gran (min 74). San Juan i Manresa pràcticament van pactar una treva fins al final, amb baixada de tensió, canvis (inclús va debutar Ramon Blanco Monchi, procedent del Gimnàstic de Manresa juvenil)... Una treva només trencada per una pilota en profunditat cap a Moncho que va culminar el bigolejador del San Juan amb una vaselina sobre la sortida de Luque (min 90). Va ser una anècdota dins un partit que estava dat i beneit.