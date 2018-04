El retret de Deulofeu al Barça: «mitja lliga també és meva, no?»

Gerard Deulofeu està molest amb el Barça i així ho va fer notar aquest diumenge a la nit a Twitter. L'exdavanter blaugrana, que va marxar del club en el mercat d'hivern, es va adonar que en la samarreta que el FC Barcelona va repartir entre els jugadors al camp del Deportivo per celebrar el títol de Lliga 2017-2018, no hi figura el seu nom. Com tampoc hi ha els de Javier Mascherano ni Arda Turan. Sí que hi és, en canvi, Rafinha, que va sortir del club durant el gener.



«1/2 lliga també és meva, no?», va piular el de Riudarenes. El missatge suma ja més de 10.000 'likes' i ha derivat en un debat amb prop de 600 missatges.