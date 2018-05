El CE Manresa haurà de certificar el lloc de promoció a casa, on té pitjors números

Fa uns quants anys que ho persegueix i aquesta temporada sembla tenir-ho a l'abast, encara que sigui jugant la promoció d'ascens. El Manresa té l'objectiu tornar a Tercera Divisió, una categoria que va perdre l'any 2008, ara fa deu anys. Per aconseguir-ho de forma directe, el conjunt blanc-i-vermell ho té molt complicat i sembla que la Fundació Grama serà qui aconseguirà el títol i la plaça d'ascens sense passar per cap repesca. Ara mateix, el Manresa i l'equip de Santa Coloma de Gramenet estan separats per set punts, però només en queden dotze per jugar.

Consolidar la segona plaça, la de promoció, és ara per ara el primer objectiu dels de Dani Andreu. L'equip disposa de nou punts d'avantatge respecte del Can Vidalet, onze en relació a la Montañesa i dotze amb el Vic, però aquest últim amb un partit més per jugar, el que té pendent al camp del Sant Cugat (es disputa aquesta tarda). La diferència és prou sucosa per als manresans i sembla que només un daltabaix podria impedir jugar l'ascens amb el segon classificat de l'altre grup. Ara bé, els bagencs hauran de certificar la seva privilegiada posició al Nou Estadi, on els números no són molt favorables aquesta temporada. I és que els d'Andreu ja han deixat escapar 22 punts, que són molts per un equip que vol estar al capdavant.

De les quatre jornades que resten per finalitzar la lliga, el Manresa en jugarà tres a casa, dues davant rivals directes, el Can Vidalet (diumenge que ve) i la Montañesa (la següent setmana), i un fora, al camp del Llagostera B. Tancarà la lliga amb el Banyoles, que pot ser que s'hi jugui el descens. Sigui com sigui, si diumenge el Manresa té la sort de sumar els tres punts i avui el Vic no és capaç de gua-nyar a Sant Cugat, ja tindrà la segona plaça confirmada de forma matemàtica quan encara quedaran tres partits per jugar-se (el Manresa també en podria tenir prou amb un punt si altres resultats acompanyessin).



Segona B i l'altre grup



Tot i que encara no és definitiu, no deixa de ser molt probable que el Manresa acabi segon a la classificació. Per això ja mira de reüll l'altre grup de Primera Catalana per veure qui pot ser el rival per jugar-se la plaça d'ascens a Tercera Divisió. Hi ha sobretot tres aspirants: el San Cristóbal, líder amb 62 punts; el Martinenc, que és ara segon amb 60 punts; i l'Almacelles, tercer amb 57, però amb un partit pendent que juga avui a Andorra. Això sense descartar encara el Viladecans, amb 55 punts.

L'eliminatòria d'ascens es jugarà a doble volta, amb sorteig de camp per veure qui juga primer a casa. Una altra possibilitat real d'ascendir aquesta temporada és que no baixi cap dels equips catalans de Segona B i que almenys un de Tercera Divisió pugi a aquesta categoria, com pot ser l'Espanyol, que sembla un candidat clar. Ara mateixa, el Llagostera i l'Olot, els dos catalans que tenen una situació més delicada a Segona B estan fora del descens quan queden dues jornades per al final. Tot i això, la seva classificació encara penja d'un fil i s'haurà d'esperar, segurament fins al darrer partit, per veure com queda la classificació en aquesta categoria. Si es donés aquest cas, els dos segons de primera Catalana pujarien a Tercera Divisió.