Ignacio Gili s'imposa en l'etapa més llarga de la Titan Desert i Muñoz acaba tercer

arxiu particular

Guillem Muñoz, a l´esquerra, va acabar tercer de l´etapa i Cristofer Bosque (dreta) va ser 34è arxiu particular

L'argentí Ignacio Gili es va imposar en la tercera etapa de la Titan Desert, que era la segona part de l'etapa marató, tenia un recorregut total de 122 quilòmetres entre Alnif i Rissani i era la més llarga d'aquesta edició.

Gili va creuar la línia d'arribada en un temps de 4.44.19 i va superar el seu company d'escapada, l'ampostí Josep Betalú, que va fer el mateix registre. Tercer va arribar el fruitosenc Guillem Muñoz (TBellès), a més de cinc minuts de diferència. A la classificació general, Betalú, que és el guanyador de les dues últimes edicions de la prova, amplia el seu lideratge i ja avantatja en nou minuts i setze segons Muñoz, que manté la segona posició.

Gili i Betalú van donar el cop definitiu en els darrers vint quilòmetres, i van anar ampliant l'avantatge fins al final. A cinquanta metres de l'arribada, ambdós ciclistes es van fer una abraçada de complicitat, i Betalú no va disputar la victòria a Gili.

Dels altres tres membres de l'equip TBellès, Roberto Bou, que com Muñoz va rodar tota l'etapa en el pilot principal, va acabar onzè (4.51.19), mentre que el ciclista puig-reigenc Cristofer Bosque ho va fer en el 34è lloc (5.20.45) i José Luis Gómez, en el 86è (5.46.03). En la classificació general per equips, el TBellès és segon amb un temps de 44.03.05, només superat per l'Esteve-KH7-1, que ha completat les tres etapes amb un registre de 43.15.53. Tercer és el combinat Doctore Bike Team-BMC, amb una marca de 44.46.45.

En categoria màster 50, Genís López va ser segon, a poc menys de tretze minuts del vencedor, que va tornar a ser Daniel Hausmann, mentre que Xavier Martí va finalitzar vuitè, a més de 50 minuts. En màster 40, l'igualadí Jordi Gomà va acabar 26è. En categoria elit, David Pons (Vins Collbaix) va ser vintè.

En categoria femenina, primera victòria d'etapa de la guanyadora de l'any passat, Anna Ramírez (Esteve-KH7-2). La també catalana Ramona Gabriel (Garmin), però, segueix líder de la classificació general, amb més de cinc minuts de marge sobre Ramírez, que és segona.

Avui es disputarà la quarta etapa de la Titan Desert, que tindrà un recorregut total de 95 quilòmetres cronometrats i 939 metres de desnivell entre les localitats de Rissani i Merzouga. Serà la primera etapa que serà el cent per cent desèrtica, amb una primera part que transcorre per pistes arenoses i pedregoses, i una segona en la qual s'envolta un cordó de dunes, s'afronta el pas d'una zona molt arenosa i s'acaba arribant al campament, situat a peu de les dunes de l'Erg Chebbi.