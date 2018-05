Navàs acull amb orgull la trobada anual de les aprenentes de futbolista

La seva vocació esportiva les ha conduït a la pràctica del futbol. Són nenes d'entre sis i catorze anys i, com induiex el lema de la campanya de promoció del fubol i del futbol sala femení engegada per la Federació Catalana de Futbol (FCF) la temporada passada, se senten orgulloses de la seva tria.

Quasi una norantena de joves futbolistes van protagonitzar la Jornada de Futbol Femení organitzada a Navàs per la delegació al Bages, el Berguedà i la Cerdanya de la FCF, liderada pel directiu d'aquest organisme, Esteve Olivella.

L'activitat es va fer, alhora, en catorze poblacions més de la geografia catalana. Les nenes de l'Anoia van gaudir d'aquesta matinal d'aprenentatge i pràctica esportiva a la Pobla de Claramunt.

Irina Pujol va coordinar una trobada en què van prendre part futbolistes del CE Manresa, Gimnàstic de Manresa, FC Fruitosenc, CE Súria, FC Pirinaica, UE la Balconada, CE Castellbell i el Vilar, CE Berga, CCR Alt Berguedà, CF Puigcerdà i FB Solsona Arrels, a més de la majoria de jugadores de la selecció comarcal juvenil/cadet.

La jornada es va encetar a dos quarts de deu del matí i va finalitzar passades les dues del migdia. La jugadora del primer equip de l'Espanyol Brenda Pérez va delectar amb la seva presència les joves aprenentes de futbolista, que van maldar per aconseguir el seu preuat autògraf, es van fotografiar amb un dels seus referents esportius i van escoltar amb un silenci absolut, enveja de qualsevol docent, les seves vivències i consells.



Quan el futbol apassiona les nenes

La berguedana Maria Butxaca Brau i la gironellenca Ona Valencia Trench van ser dues de les protagonistes de la trobada. Als tretze anys, Maria Butxaca ja en fa vuit que es va iniciar en la pràctica del futbol. «A mi i a una altra nena de l'escola Vedruna de Berga ens agradava aquest esport. Així que vam començar a jugar a futbol 7 amb els nens del col·legi, que ens van animar a continuar», assenyala. Butxaca es va incorporar després al futbol base del Berga i el Puig-reig, abans de fitxar, aquesta temporada, pel cadet/infantil del Gimnàstic de Manresa. «Anem segones del grup 1r, amb set punts menys que el CF Base Marc Bartra, però amb un partit menys».

La Maria juga habitualment de lateral o punta, tot i que el que més li agrada és «jugar de davantera i marcar gols». Reconeix que «he de millorar en el driblatge i controlar millor el fora de joc». La berguedana no es conforma a veure els seus referents futbolístics femenins per televisió. «Amb els pares, ja hem vist en directe les eliminatòries del Barça a la Lliga de Campiones les últimes tres temporades», conclou.

Per la seva part, Ona Valencia, de nou anys, va començar a remenar la pilota amb certa destresa amb només quatre. «El pare, Pep Valencia, havia jugat amb l'Olvan i el Gironella i el padrí, Sebas Prat, juga a l'Olvan», exposa. «A casa només es parlava de futbol i diuen que a mi no m'agradaven les nines. De fet, no hi jugo mai», confessa. La monitora Ona Rodríguez va iniciar-la en la pràctica del futbol quan cursava P4 i, després, va guiar-la als equips formatius del Berga, on Valencia juga en l'actualitat. Amb un ideari definit, l'Ona assenyala que «jugo de migcampista o de portera, però el que vull és jugar de davantera al primer equip de l'Espanyol, el meu equip».