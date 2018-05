El CP Manresa organitza el provincial masculí amb un cartell de luxe al Pujolet

Patinadors d'elit com el cardoní Pere Marsinyach, campió d'Europa absolut i quart del món, Llorenç Álvarez, sisè al mundial absolut, o Eloi Canals, campió d'Europa i quart del món júnior, són alguns dels inscrits en el campionat provincial masculí de patinatge artístic que tindrà lloc al pavelló del Pujolet, entre dissabte i diumenge, sota l'organització del Club Patí Manresa i el suport de l'Ajuntament de Manresa

En total seran 37 els patinadors de la província de Barcelona que competiran per classificar-se per als campionats de Catalunya en les categories infantil (6 patinadors), cadet (13), juvenil (9), júnior (4) i sènior (6).

El Club Patí Manresa estarà representat en aquesta competició per Yeray Chaves en la categoria júnior. Aquest patinador manresà podrà mostrar els seus nous exercicis i constatar la progressió tècnica i coreogràfica d'aquest darrer any. El seu repte és la classificació per al campionat català. Entre els participants hi ha inscrit el patinador del CP Olesa Paris Téllez.

Cal destacar la confiança de la Federació Catalana de Patinatge al Club Patí Manresa per a l'organització d'un esdeveniment d'aquest nivell. Així, ja són diverses les temporades seguides que la federació atorga algun dels seus campionats a Manresa.

En el cas d'aquest campionat provincial, dissabte al matí, des de les 9 h, estarà destinat als entrenaments; a la tarda els particpants evolucionaran el seu programa curt: 15 h (infantils),15.40 h (cadets), 17 h (juvenils), 18 h (júniors) i 18.25 h (sèniors). El diumenge, després de les tandes d'entrenaments des de les 8.45 h, el programa llarg: 10.05 h (infantils), 10.45 h (cadets), 11.55 h (juvenils), 13 h (júniors) i 13.30 h (sèniors). A continuaci es farà l'entrega de trofeus.