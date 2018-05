«Quan vam acabar el tercer aparell vaig creure que podia fer podi a la general»

Martí Flores, callussenc de 13 anys que estudia segon d´ESO a l´IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, és un dels joves talents de la gimnàstica a escala estatal, tal com demostra la tercera plaça a la competició general del Júnior Team Open, que es va fer fa pocs dies a Berlín. A més, el bagenc es va classificar per a les sis finals d´aparells i va obtenir tres medalles, en ser segon en salt i tercer en barra fixa i cavall amb arcs.

Quan et vas iniciar en el món de la gimnàstica artística?

Va ser als cinc anys. Era molt mogut i a vegades m´enfilava pels arbres. Un dia, un amic de la meva mare em va recomanar que provés la gimnàstica a l´EGIBA. Em va agradar i he seguit fins ara.

L´any següent ja vas començar a prendre part en competicions.

Exacte, tant en l´àmbit català com estatal i internacional.

Dels campionats catalans i estatals, de quin resultat estàs més orgullós?

Em quedaria amb el campionat d´Espanya del 2016, que es va fer a Guadalajara. Anteriorment havia fet medalla en competicions d´aparells, però allà buscava pujar al podi a la general. Ho vaig aconseguir, ja que vaig ser segon.

La teva última competició va ser fa pocs dies al Júnior Team Open de Berlín, on vas debutar representant la selecció espa-nyola. Com va ser el procés de selecció?

Primerament, vam haver de fer uns controls, que em van anar força bé. Allà vaig veure que tenia rivals de nivell i que la lluita per les plaçes estaria molt igualada, tots teníem possibilitats d´assolir-les. Els representants estatals es van acabar de decidir en una competició a Gijón, on crec que vaig estar a un bon nivell.

A Alemanya vas ser tercer a la general i vas obtenir tres medalles en aparells. Com vas viure el campionat?

A l´inici estava molt nerviós, però amb molta seguretat. A la general, pensava que no faria medalla, però quan vam acabar el tercer dels sis aparells vaig veure que anava segon i vaig creure que podia pujar al podi. Finalment va ser així i vaig acabar molt satisfet del meu treball.

Quins van ser els rivals més potents?

Els gimnastes d´Ucraïna, la Gran Bretanya, Bulgària, Azerbaidjan, Suècia i Alemanya.

Quins són els teus objectius de final de temporada?

Em queden tres competicions importants: la Gym Cup de Porto, el campionat català i l´estatal, que es farà el juny i en el qual tinc el repte d´intentar guanyar a la general.

A més llarg termini, quin és el teu somni?

Prendre part en uns Jocs Olímpics, però sé que requereix molt d´esforç i treball.

Quins són els teus aparells preferits?

Actualment els que m´agraden més són el salt i el terra, mentre que els que no m´acaben de fer el pes són les paralel·les i les anelles.

Quina és la teva rutina setmanal d´entrenaments?

M´exercito de dilluns a divendres i faig aproximadament cinc hores diàries. A més, els dissabtes m´entreno durant tres hores i mitja al matí a l´EGIBA, tot i que esporàdicament ens desplacem al CAR de Sant Cugat. Estic molt agraït al meu tècnic, Lluís Márquez, ja que gran part del mèrit dels meus resultats és seu.

Com et definiries com a gimnasta?

Sóc treballador i intento dissimular la por, però, en canvi, em costa més controlar els nervis.

Quins són els teus referents?

M´agraden molt l´espanyol Ray Zapata, que és especialista en terra i salt, i l´ucraïnès Oleg Verniaiev, que és més complet.