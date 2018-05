Un festival de minicàmeres, novetat en la cinquena edició dels Benet Games

El festival d'esport, natura i música a l'aire lliure organitzat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages serà aquest any els dies 6 i 7 d'octubre. Per cinquè any consecutiu, el municipi acollirà un certamen que combina activitats a l'aire lliure per a nens i nenes de totes les edats, amb proves esportives de tots els nivells, exhibicions, novetats d'oci esportiu i música en directe.

En aquesta edició, es presenta com a gran novetat un festival de minicàmeres. Es tracta d'un concurs obert a tothom, on els participants hauran d'enviar una gravació feta amb una minicàmera mentre practiquen algun esport de forma individual o col·lectiva. De totes les gravacions rebudes i seguint els criteris establerts prèviament en les bases del concurs, un jurat tècnic designat per l'organització serà l'encarregat de fer la selecció per triar els vídeos premiats. Les categories d'aquest concurs seran: aigua, aire, aventura, extrem i familiar.

Els Benet Games és un festival consolidat en el territori que aplega més de 25.000 visitants durant tot el cap de setmana. Prop de 15.000 nens i nenes participen en les més de 40 propostes lúdiques repartides pels 8 espais i 2.100 persones participen en les diferents proves esportives. És una cita obligada per a totes les famílies actives i també per als amants de les activitats i esports outdoor.

La principal prova esportiva del festival és una cursa de 3 hores de resistència en BTT en què els apassionats del mountain bike i en l'especialitat de resistència tindran l'oportunitat de competir en un nou i divertit circuit. Els més menuts també tindran l'oportunitat de participar en una cursa open infantil de BTT de les categories aleví, prebenjamí, principiant, benjamí i infantil.

Altres activitats seran la mítica cursa al fang Four Factor Race i la caminada i pedalada popular, entre moltes d'altres.