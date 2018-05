EN FOTOS | CN Sallent, diversitat i cura per l'esport

El Club Natació Sallent és una entitat centenària que, des de fa un bon grapat d'anys, treballa principalment amb quatre modalitats diferents: waterpolo, natació, gimnàstica artística i triatló.

Valentí Escayola presideix el club des de fa gairebé tres anys. «La meva tasca des que vaig agafar la presidència ha estat la de treballar dia rere dia per tal que les nostres instal·lacions siguin el màxim adequades per a la pràctica esportiva», assegura Escayola. En aquest sentit, l'obra més important de la junta actual va ser la creació d'una piscina descoberta.

Per primera vegada en tota la seva història, l'entitat sallentina no ha pogut tenir cap equip federat de waterpolo per a aquesta temporada. La causa principal és l'absència de tècnics disponibles per dirigir la secció. Tot i això, el club bagenc disposarà,de ben segur, d'equips federats per a la temporada vinent. «Hem trobat una entrenadora perquè s'encarregui dels equips de waterpolo la temporada vinent, Marta Foncuberta. Tot i no disposar d'equips de competició, tenim un grup de quinze waterpolistes que es preparen per al futur», exposa el president Escayola.

Una de les seccions que més estan creixent al club bagenc és la gimnàstica artística. Actualment, l'entitat té dotze grups d'una disciplina que cada any engresca més gimnastes. En part, aquest fet és gràcies a un torneig de gimnàstica artística, organitzat l'any passat al Pavelló Municipal de Sallent, que va ser tot un èxit i que enguany es tornarà a repetir el mes de juny.

Malgrat tot, el que més volum de negoci genera a l'entitat sallentina són els cursets de natació. Actualment, 374 cursetistes realitzen els seus entrenaments a la piscina del club. Paral·lelament, els bagencs tenen 58 nedadors de competició dividits en dos equips.



Sallent decidit a «mullar-se»



En col·laboració amb l´escola de música de la població, el club participarà un any més en la diada Mulla´t per l´esclerosi múltiple. La jornada inclourà diverses activitats a les seves instal·lacions, en una iniciativa que consisteix a capbussar-se a l'aigua com a acte simbòlic de la lluita contra l'esclerosi múltiple.

A banda, els sallentins també tenen previst fer la banyada nocturna per segon any consecutiu. Les portes de la piscina estaran obertes a socis i persones que vulguin participar en les activitats nocturnes que es duran a terme a les dues piscina del CN Sallent.