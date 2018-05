El Manresa s'assegurarà la promoció si venç demà el Can Vidalet al Congost

Si el Manresa supera el Can Vidalet, demà al Nou Estadi del Congost (12 h), no caldrà treure les calculadores dels calaixos i fer càbales perquè siguin quins siguin els altres resultats de la jornada, els manresans tindran confirmada matemàticament la segona plaça, quan encara quedarien tres jornades per cloure la lliga de Primera Catalana.

Així, aquesta és la primera oportunitat que tenen els de Dani Andreu per quedar segur segons, el lloc que dóna dret a jugar l'eliminatòria d'ascens a Tercera Divisió amb el segon de l'altra grup (a dia d'avui és el Martinenc). En cas d'un mal resultat, el Manresa segurament no podria assegurar el segon lloc, però tindria noves ocasions de confirmar la privilegiada plaça en algun dels tres partits següents. I és que ara mateix l'avantatge que tenen els blanc-i-vermells és molt sucós respecte als rivals que li van darrere. Precisament, el Can Vidalet, el rival de demà, és quart, però té nou punts menys que el Manresa; més enrere, hi trobem el Vic i la Montañesa, a onze punts quan en queden només dotze en joc.

Però el tècnic Dani Andreu és encara optimista en la lluita per la primera plaça, la de l'ascens directe. El Manresa té set punts menys que la Grama, però, segons l'entrenador, «encara tinc esperances d'atrapar-los, sinó penséssim així seríem uns perdedors. Ja veurem què passa aquesta jornada. Ara bé, sigui com sigui, és clar que, si podem, volem assegurar com abans millor el segon lloc. El Can Vidalet no serà un rival fàcil. Juguen molt bé, els jugadors són molt solidaris entre ells i estem preparats perquè ens facin patir». No hi podran ser ni Sergi Soler ni Noah.



L'Igualada, a l'Hospitalet

Després de trencar la mala ratxa de resultats superant el líder San Cristóbal a les Comes, l'Igualada juga demà (12.15 h) al camp de la Unificació Bellvitge, equip que té molt complicada la permanència al grup 2 de Primera Catalana. Ara mateix ocupa l'antepenúltima posició amb només 25 punts. Els igualadins són a la zona intermèdia de la classificació amb 43.