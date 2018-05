El Minorisa inicia l'estatal amb una clara golejada

Les manresanes no van tenir problemes en el primer partit a Alcorcón arxiu particular

El Club Natació Minorisa va iniciar el campionat d'Espanya de Segona Divisió femení amb una clara golejada davant el CN Reales canari, que mai va ser rival per a les jugadores bagenques (21-3).

El primer parcial de 6-0 ja va marcar quin seria el camí que seguiria el matx. En el segon quart, les manresanes van protagonitzar un mal inici i les illenques ho van aprofitar per marcar dos dels seus tres gols. Tot seguit, les noies del Minorisa van reaccionar i també es van endur el segon parcial per 3-2. Per tant, es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un contundent 9-2.

A la segona meitat la tendència no va canviar i el festival golejador de les manresanes no es va aturar (15-2 al final del tercer quart). En el darrer, un parcial de 6-1 va situar el 21-3 definitiu per a les jugadores d'Àngel Peirón. En l'altre duel del grup, el Cuatro Caminos de Madrid es va imposar per 13-4 a l'Urbat IKE d'Eibar. En la jornada d'avui, les bagenques s'enfrontaran a les basques, a les deu del matí, i a les madrilenyes, a dos quarts de cinc de la tarda.