Belmonte serà la líder del conjunt espanyol als Jocs del Mediterrani de Tarragona

La nedadora Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) encapçalarà la llista de seleccionats de la Federació Espanyola de Natació en la seva participació en els Jocs del Mediterrani que es disputaran a Tar-ragona. Les proves de natació en línia es disputaran del 21 al 26 de Juny. En el programa d'enguany també s'inclou la competició de waterpolo, en què els equips espanyols gaudeixen de la presència de molts jugadors catalans. En total, l'equip estarà format per 36 nedadors, dels quals 16 seran dones i 20, homes.

En la formació femenina, les nedadores més importants i de més renom seran la badalonina Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta), campiona del món i campiona olímpica, i la barcelonina Jessica Vall (CN Sant Andreu), campiona d'Europa. Ambdues seran les principals favorites en les seves respectives proves. En la convocatòria de 36 nedadors hi ha totes les figures estatals i catalanes, de les quals destaca també la presència d'Àfrica Zamorano (CN Sant Andreu) i d'Antonio Arroyo (CE Mediterrani). En total hi haurà dotze nedadors catalans, sis homes i sis dones, i sis nedadors més que competiran per a clubs de Catalunya.