El CN Minorisa es jugarà mig accés a la final davant de l'equip amfitrió

El CN Minorisa haurà de passar pel camí més difícil, aquest migdia, si vol mantenir les possibilitats d'ascendir a Primera Divisió. El seu rival en la primera de les semifinals d'avui serà el Ciudad de Alcorcón, la formació amfitriona d'una de les dues fases finals de la Segona Divisió, que compta tots els seus partits d'aquesta ronda amb victòries. Ahir, l'equip d'Àngel Peirón va ser derrotat en el segon partit del dia per un altre equip madrileny, el Cuatro Caminos, fet que va provocar que la formació bagenca es veiés obligada a jugar contra el líder de l'altre grup, un Alcorcón que va derrotar el Leioa B al darrer partit del dia.



Bona victòria per començar

Després de la clara victòria de divendres contra el Reales, el CN Minorisa va afrontar el primer partit d'ahir amb la intenció de guanyar l'Urbat i, a més, guardar forces per al duel de la tarda. De tota manera, va caldre treballar a fons, ja que els col·legiats van castigar amb el doble de personals les bagenques que les basques. Al final dels dos primers períodes, el CN Minorisa ja guanyava per 8-3 i no va tenir gaires dificultats per mantenir un avantatge còmode fins al final i acabar-se imposant per 12-6. Anna Bisbal, autora de sis gols, va ser la màxima golejadora de l'equip català.



Derrota sense pal·liatius

El duel de la tarda era molt més complicat i no es va poder salvar de cap manera. El Cuatro Caminos havia mostrat un nivell semblant al Minorisa en els resultats dels partits precedents però va ser molt superior gràcies, principalment, a una bona defensa. El 4-0 d'inici, entre el primer període i el segon, ja va ser molt difícil de superar per a les manresanes i la diferència ja no va baixar d'aquests quatre gols en cap moment. Un sol gol en cadascun dels darrers períodes, anotats per Clara Puertas, Anna Muns i Anna Bisbal, no van ser suficients.

Avui cal esperar un doble do de pit de les bagenques. Hauran de vèncer l'Alcorcón i, segurament, el Cuatro Caminos consecutivament per mantenir viu el somni.