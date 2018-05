La segona batalla comença de zero

L'ICL Manresa i el Leyma Corunya es veuran avui les cares, només 46 hores després d'haver-ho fet en el primer partit dels quarts de final del play-off de la LEB Or. La immediatesa amb la qual arriba el segon enfrontament provoca que calgui passar pàgina però que segurament ningú no oblidi què va passar divendres i com pot influir per a la resta de l'eliminatòria. Els entrenadors dels dos equips van voler donar especial èmfasi, després de la batalla del primer dia, a que la segona comença des de zero i que tot el que un dia és blanc, en temps de play-off, es pot tornar negre, i a l'inrevés, sense saber com ha passat.

Així, Diego Ocampo, el nou tècnic dels manresans, va afirmar que «cal gaudir de la victòria, però passar pàgina l'endemà mateix. És dolent si després del primer partit penses en el segon. La calma és clau en aquestes situacions». Per a l'entrenador gallec, «cal saber jugar bé amb les tensions. T'has de cuidar i saber desconnectar, no mirar estadístiques. Veiem partits de play-off d'Eurolliga, de l'ACB o de NBA i cadascun d'ells és un món. Els jugadors apareixen i desapareixen».

En termes semblants es manifestava l'entrenador del Leyma Corunya, Gustavo Aranzana, que va reconèixer que «en els play-off el xip canvia. Cal analitzar el primer partit i buscar solucions a les errades, però hem de netejar la ment i venir frescos».

Respecte a la recuperació entre partits tan seguits, Aranzana va manifestar que «físicament et recuperes, però mentalment cal gestionar les emocions i les sensacions. Ara el Manresa juga amb un factor favorable, que és que guanya per 1-0. En una eliminatòria d'aquest tipus el primer partit és molt important, com ho és el tercer. No és igual marxar a la Corunya amb un 2-0 que fer-ho amb un 1-1. La ment treballa molt, i si no la cuides, no cuides el cos». Així, va manifestar que «abans del primer partit tota la pressió era per al Manresa. Nosaltres no tenim la mateixa que ells, però volem guanyar, tot i que no serà fàcil, evidentment».



Llums i ombres del debut

En el partit de divendres, el del debut d'Ocampo, hi va haver una sèrie de situacions en què s'ha notat un canvi en l'ICL. El més important, a part de la intensitat pròpia del primer dia, és la manera com l'equip mastega més les jugades d'atac, com no intenta anotar a la primera, sinó que té més paciència i busca circular la pilota. En aquest sentit és important el joc a la banda contrària d'on és l'esfèrica, i d'aquí el bon partit d'un home que destaca en aquest aspecte, Noah Allen.

Aquesta manera de jugar pot provocar que el partit no es trenqui tan ràpidament com passava abans, amb parcials a favor, però també en contra. Alguns homes, com Lundberg o Sakho, hauran de fer un pas endavant el segon dia respecte del primer, però això acaba de començar i, com va dir Aranzana, un play-off pot tenir moltes cares.