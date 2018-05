Viviani repeteix victòria en la tercera etapa del Giro

L'italià Elia Viviani (Quick Step) ha tornat a mostrar-se intractable a l'esprint per signar el doblet en el Giro d'Itàlia en la tercera etapa, una jornada llarga, de 229 quilòmetres entre Be'er Sheva i Eilat, en la qual l'australià Rohan Dennis (BMC) va retenir el mallot rosa de líder.

Viviani ha confirmat la seva condició de velocista més en forma del Giro i no ha perdonat en una arribada complicada i perillosa en la qual es va jugar el tipus per alçar els braços per segona vegada consecutiva, amb un temps de 5:02:09 i a una mitjana de 45,3 kms/hora.

El campió olímpic, vestit amb el mallot 'ciclamino' de líder per punts, va batre al seu compatriota Sacha Modolo (Education First) i a l'irlandès Sam Bennett (Bora).

En la general, dia plàcid per als aspirants, que han passat pàgina sense complicacions. Rohan Dennis ha retingut la 'maglia' rosa i el seguien l'holandès Tom Dumoulin a un segon i el portuguès José Gonçalves (Katusha) a 13. Pello Bilbao (Astana) és el primer espanyol, cinquè a 19.

El Giro d'Itàlia descansarà aquest dilluns després de tres jornades a Israel. La competició es reprèn el dimarts amb l'etapa de 191 quilòmetres entre Catania i Caltagirone, ja a Sicília.