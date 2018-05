L'Artés planta cara fins al final a l'invicte Esparreguera

L'Artés va plantar cara fins als darrers segons al líder invicte del grup 1 de Copa Catalunya, un Tenea Esparreguera que va haver de suar de valent per imposar-se (71-74). Tot i això, els bagencs es van assegurar un any més la permanència a Copa Catalunya, gràcies a les derrotes del Pia Sabadell i del Maristes Ademar. Per la seva banda, l'Esparreguera iniciarà el proper cap de setmana la fase final, davant l'Alpicat.

En el primer quart, els dos equips van estar a un alt nivell d'encert (25-26). En el segon, els artesencs van dominar gràcies a una bona defensa i van arribar al descans amb vuit punts de marge.

En el tercer quart, les dues formacions van estar desencertades. Els bagencs van mantenir la renda fins quan faltaven tres minuts per al final del període, quan es van perdre i van encaixar un 0-15 que va permetre els visitants situar-se per davant (51-54). Al darrer quart va començar un partit nou. En un final a cara o creu, un triple d'Expósito als darrers segons va donar el triomf als esparreguerins.