L'Igualada fa un joc pràctic per vèncer al camp de la Unificació Bellvitge

L'equip igualadí va aconseguir sumar els tres punts al camp d'un equip necessitat per la permanència, la Unificació Bellvitge. D'aquesta manera, l'Igualada ha sumat la segona victòria consecutiva, després d'una sèrie de vuit jornades sense vèncer.

Els anoiencs van demostrar que el triomf sobre el llavors líder San Cristóbal no va ser una casualitat. L'Igualada va sortir amb una idea clara, dominar la pilota; en canvi, els locals van sortir amb més intensitat. Amb aquests dos estils de joc, les ocasions de gol no van sovintejar, però les que hi van haver van ser de l'Igualada. En una d'aquestes, al minut 44, Eric va fer el 0 a 1.

A la represa, la Unificació Bell-vitge va avançar la pressió però els igualadins no patien gaire en defensa. En un contracop, Eric va fer el segon per a l'Igualada (min 85). Un marcador prou clar que va retallar el conjunt de casa dos minuts abans del temps reglamentari. En els sis minuts de descompte que va donar l'àrbitre, el marcador no es va moure.

L'Igualada, amb els tres punts, escala fins a la vuitena posició.