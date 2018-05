Les noies del CN Minorisa fan el salt i signen l'ascens a categoria estatal

Manresa recupera un lloc destacat en el waterpolo estatal. El CN Minorisa femení va segellar, ahir al matí, l'ascens a la Primera Divisió estatal en el marc del campoionat d'Espanya de Segona Divisió. Així és tanca un lustre d'absència del waterpolo manresà del lloc que li pertoca per història, per tradició i per dedicació. La derrota de dissabte va obligar les jugadores d'Àngel Peirón a jugar-se l'ascens en un partit dramàtic, ahir al migdia, contra l'amfitrió, el CN Ciudad de Alcorcón, en una semifinal decisiva. L'altrA semifinal la disputaven els filials del CN Cuatro Caminos i del Leoia IT, clubs amb el primer equip a Primera Divisió, la qual cosa els inhabilitava, a la pràctica, per ascendir.



Recuperació anímica i joc d'equip

El tècnic de les bagenques, Àngel Peirón, va haver de sotmetre les seves deixebles a un intensiu treball de recuperació anímica per afrontar el partit amb possibilitats d'èxit. La tasca de Peirón va ser efectiva i la tristesa o l'enuig de la nit anterior es van transmutar en concentració i determinació. La graderia plena de públic animant les locals va esperonar encara més les bagenques, que van exhibir un equilibrat joc coral, d'equip cohesionat, amb el necessari contrapunt i lideratge de les jugadores clau de la plantilla.

Després de l'1 a 0, només hi va haver una fase del matx en què les madrilenyes van aconseguir equilibrar el marcador. Va ser durant el primer període, quan les d'Alcorcón van situar l'empat a dos a l'electrònic. El primer parcial va finalitzar amb avantatge manresà (3 a 2). El segon va registrar el mateix marcador, un ajustat 3 a 2 que atorgava un coixí de dos gols al CN Minorisa en acabar la primera meitat (6 a 4).

L'efectivitat de la golejadora Anna Bisbal, autora de set gols, va donar el màxim avantatge a les manresanes en el decurs del tercer parcial (8 a 4), però les madrilenyes es van refer i van escurçar les diferències (8 a 6). Els tres gols de marge amb què es va iniciar el darrer quart (9 a 6) es van tornar a eixamplar fins a quatre (11 a 7). El coratge de les locals els va permetre situar l'11 a 8 definitiu. L'ascens a Primera ja era un fet.

Les claus del triomf, doncs, van ser l'adient interpretació i execució del joc col·lectiu, la fortalesa mental exhibida i el lideratge de la golejadora Anna Bisbal, de la boia Laia Muns (autora de dos gols), la millor jugadora de la fase d'ascens en la seva posició, així com d'Alba Casasayas, determinat en atac amb la seva mà esquerra (va fer els altres dos gols de les manresanes).



Derrota intranscendent a la final

Amb l'objectiu de l'ascens assolit, l'equip va afrontar amb ambició la final davant el CN Cuatro Caminos B, equip que s'havia imposat en l'altra semifinal al Leioa IT B per 13 a 4.

Les madrilenyes van tornar a exhibir el joc físic que les caracteritza i van tornar a jugar amb waterpolistes habituals del primer equip. El CN Minorisa va gaudir d'un avantatge (3 a 2) durant el primer parcial que va finalitzar amb empat a tres. El CN Cuatro Caminos B va dominar amb claredat el segon i va situar el 3 a 7 a l'electrònic, però les d'Àngel Peirón es van refer i van reduir l'avantatge de les de Madrid a la mínima expressió (7 a 8) al final del tercer parcial. Les seves oponents van guanyar el darrer període per 0 a 4 i van fer-se amb el primer lloc.

A Bilbao, l'altra seu de l'estatal, la final va enfrontar dos equips amb possibilitats reals de pujar de categoria: el CW Marbella i l'EW Saragossa B, amb el primer equip a la Divisió d'Honor. Es van imposar les andaluses per un ajustat 7 a 6. Anna Bisbal, autora de 23 gols, va ser reconeguda com la màxima golejadora de la competició.