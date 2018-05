Un punt que val una promoció

El Manresa no ho va tenir gens fàcil davant un Can Vidalet ambiciós

Descartada la 'grossa', l'ascens directe, el Manresa ja té el segon premi, la plaça de promoció per pujar a Tercera Divisió. I la va aconseguir ahir en empatar a zero gols amb un Can Vidalet ambiciós que no va posar les coses fàcils (es jugava un dels darrers cartutxos per ser segon). En principi, els manresans necessitaven un triomf per ser matemàticament segons, però la derrota de la Montañesa a casa va rebaixar les necessitats i amb un punt ja n'hi va haver prou. Ara queden tres jornades, en les quals el Manresa podrà fer rotacions, dosificar els jugadors i 'netajar-los' de targetes per fer front a l'eliminatòria decisiva amb el segon classificat de l'altre grup.

El partit d'ahir va ser trepidant, força vistós, encara que les arribades a les respectives porteries van ser més aviat escadusseres. En una de les primeres jugades de la confrontació, Andrei va guanyar l'esquena als centrals blanc-i-vermells, però la seva rematada per la banda dreta va anar al lateral de la porteria defensada per Luque. Va ser un primer avís de les intencions dels visitants. En la següent acció, Carrillo va fer una centrada xut que va estar a punt de sorprendre Kaleb. Al minut 10 va arribar una oportunitat destacada del Manresa: una passada enrere amb el cap de Javi López que va deixar sol Manel Sala, però aquest, amb l'esquerra, va intentar una vaselina que va anar fora.

El Can Vidalet intentava jugar la pilota sense rifar-la, però tenia dificultats per arribar amb perill a l'àrea manresana. Els visitants tenien el domini però sense fer gaire cosa. Els de Dani Andreu tenien més facilitats per crear una certa perillositat en les seves accions, com la bona combinació entre Brian i Alejandro que va acabar amb una rematada als núvols de l'argentí (min 24). Abans del descans van sobresortir dues rematades amb el cap de Florent que van anar a fora i una múltiple ocasió amb un possible penal inclòs a favor del Can Vidalet.



Molts nervis a la represa

A la segona part, el joc es va travar i van aflorar els nervis, a mesura que passaven els minuts, en una i altra formació. Al minut 68, Adri Arenas va rebre amb avantatge una passada de Javi López, però la seva rematada va sortir per sobre del travesser quan tenia tot l'avantatge. El partit estava trencar i les forces cada cop minvaven més. Al minut 78 ho va provar Brian, però un defensor visitant va desviar a córner el llançament. I quan ja semblava que el Manresa es conformava amb l'empat va arribar la millor ocasió del Can Vidalet, una passada de Capitán per la banda dreta a Caba, que, tot sol al segon pal, no va tenir prou encert per fer el primer gol.