Rècord salvat en un clàssic gens amistós entre el Barça i el Madrid

Sort que cap dels dos no s'hi jugava res! El Barça i el Reial Madrid van demostrar ahir que, encara que no hi hagi punts ni classificació en joc, un clàssic sempre és especial i van oferir als espectadors un partit típic d'aquesta rivalitat, amb gols, bon joc a estones, sobretot dels blancs a la primera part, actitud positiva, sobretot dels blaugrana a la segona, enganxades entre els jugadors i una actuació arbitral de les que seran recordades.

El calamitós Hernández Hernández va afavorir clarament el ja campió, primer concedint un gol de Messi precedit d'una falta clara de Suárez i després fent veure que no veia un penal encara més clar de Jordi Alba a Marcelo. Abans, havia expulsat justament Sergi Roberto, que va caure en la provocació, precisament, del lateral brasiler, en una acció que venia després d'una entrada per darrere de Bale a Umtiti que també hauria hagut d'acabar amb el gal·lès als vestidors abans d'hora. Amb tot, l'empat a dos satisfà més els locals, que salven un rècord d'imbatibilitat que ja dura 42 jornades. Prova d'això va ser la festa que es va muntar damunt del terreny de joc després de la guerra. Els gairebé cent mil espectadors van celebrar el títol de lliga amb uns jugadors que, en els segons 45 minuts, es van buidar.



Primera part decebedora

Perquè els primers van ser per oblidar per al Barça. Això que les coses van començar bé. L'equip tenia el control i, a més, sabia sortir en contres com la que va propiciar el primer gol. Sergi Roberto, en l'única cosa bona que va fer ahir, va trencar la línia defensiva des del centre del camp rebent una passada a l'espai i va fer una centrada magnífica perquè Suárez, amb una volea amb la tíbia, inaugurés el marcador.

Però tot va canviar només cinc minuts més tard. Una errada de Busquets en arribar tard a una intercepció va provocar un desajustament defensiu que va acabar amb centrada de Benzema, toc de Bale al segon pal i rematada com a ariet de Cristiano Ronaldo, que va xocar amb Piqué en l'acció i es va fer mal. Va ser substituït a la mitja part.

Abans, el portuguès s'hauria pogut inflar a fer gols. Durant més de mitja hora el Madrid va prendre la pilota al Barça, que no pressionava, gairebé caminava. Benzema, caient entre línies i a la banda de Sergi Roberto, feia un vestit nou als blaugrana i assistia perquè Cristiano rematés. En una acció, Ter Stegen va salvar el gol i després va fer dues rematades a fora.

El relat va canviar en el tram final després d'una ocasió de Messi. Una enganxada entre Ramos i Suárez va desembocar amb targeta per a tots dos i per a Messi. Abans del descans, l'entrada de Bale i l'estupidesa de Sergi Roberto va provocar més enganxades al túnel de vestidors i que el Barça jugués tota la represa amb deu.



Tensió i recital arbitral

A la segona meitat es va veure de seguida que el Madrid aniria a buscar el triomf, tot i haver de prescindir d'un Cristiano rellevat per un Asensio amb qualitat, però molt intermitent. Però els blancs van haver de tornar a remar amb el corrent en contra a causa d'una altra errada del col·legiat. Suárez li fa una falta claríssima a Varane per prendre-li la pilota. Ho veu tothom menys l'àrbitre i l'uruguaià assisteix a Messi, qui, després d'amagar i de fer l'acció de tota la vida, va superar Keylor Navas amb un gran xut. Número 32 en la lluita per a la Bota d'Or.

Van ser els millors minuts del Barça perquè el gol va afectar molt al Madrid. Valverde havia fet entrar al camp Semedo en substitució de Coutinho i l'equip va treballar més junt i va pressionar millor. Aquesta situació va ser més clara amb l'entrada de Paulinho per Iniesta i el brasiler va estar a punt de fer el tercer en una centrada del mateix Semedo, però no va arribar a la pilota i va xocar amb Keylor. L'acció decisiva va arribar al minut 69. En una contra, Messi es va quedar sol davant del porter costa-riqueny però, cansat, no el va poder superar. Tres minuts després, Asensio va entrar pel mig i va posar un caramel a Bale, qui, des de la frontal de l'área, va superar Ter Stegen en una acció en què Jordi Alba va arribar tard al tall.



Encara faltava més

Faltaven més de vint minuts per al final i encara no s'havia acabat tot. El Madrid va buscar les bandes amb Lucas Vázquez i va tornar a ser perjudicat quan Jordi Alba va donar una puntada de peu a Marcelo a l'àrea i l'àrbitre no va indicar res. Els visitants es van tornar a posar nerviosos amb aquesta decisió i van permetre dos contra-atacs, ja només amb tres defenses, en què Messi va poder marcar, primer amb un xut a fora i després amb una rematada sense angle que Navas va desviar felinament. El Madrid ho va seguir intentant, però el Barça, a la defensiva, va poder salvar el punt traient pilotes de darrere i evitant una derrota que hauria estat un cop a la festa que va venir després.