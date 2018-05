La Salle dóna la sorpresa i fa encaixar la segona derrota del curs al líder

La Salle Manresa va donar la sorpresa i va aconseguir batre el poderós líder del grup 1 de Primera Catalana, un Ripollet que fins llavors només havia perdut un partit en tota la temporada (83-81). Amb aquesta meritòria victòria, els bagencs són més a prop d'assolir la permanència a la categoria sense haver de jugar la promoció de descens.

En el primer quart, els jugadors dirigits per Jordi Romeu van fer una gran sortida i van tenir una màxima renda d'onze punts, però, en els dos darrers minuts, els visitants van reaccionar i van tancar el període amb un triple llunyà (22-19). Al segon, els manresans no van disminuir el nivell i van arribar al descans cinc punts per davant (43-38). En la segona meitat, els lasal·lians van saber resistir les escomeses del seu potent rival, que va arribar a gaudir de cinc punts de renda, però va acabar caient per segon cop aquest curs.