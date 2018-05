El Sallent empata tenint la feina feta en un partit molt anivellat a Premià

El Sallent va sumar un punt en la seva sortida al camp del Premià. El conjunt bagenc va començar molt endollat en els primers minuts. Després d'una gran jugada col·lectiva, Boltor va fer una centrada al segon pal que Mitjans va rematar a gol per marcar el 0-1, al minut 9 de partit. Els locals van aprofitar una distració dels sallentins just abans del descans per empatar. A la represa, els visitants van controlar el joc fins l'expulsió de Gómez, al minut 68. A partir d'aleshores, els locals van apretar amb pilotes penjades però els sallentins van aguantar les embestides per aguantar l'empat i sumar un valuós punt.