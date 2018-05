Santpedor, protagonista del vídeo de celebració del City de Guardiola

El Manchester City va celebrar diumenge el títol de la Lliga Anglesa que va aconseguir setmanes enrere. Una festa en la que el tècnic de l'equip, el santpedorenc Pep Guardiola, es va mostrar molt alegre en una vetallada familiar, amb els fills i el seu pare damunt del terreny de joc.



Però el club anglès encara havia reservat més sorpreses: ha preparat un vídeo amb imatges de totes les localitats de naixement dels membres de la plantilla. Entre elles, és clar, Santpedor.



"Gràcies al Manchester City per compartir la Premier amb la meva gent de Santpedor", ha piulat el compte de Twitter que proporciona informació oficial de Guardiola. Un text que acompanya l'extracte del vídeo on apareix la localitat bagenca i les imatges projectades a la plaça Gran.





Thanks @mancity for sharing the @premierleague title with my dear friends in Santpedor

Gràcies al Manchester City per compartir la Premier amb la meva gent de Santpedor pic.twitter.com/wogOu88VgH