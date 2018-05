Iniesta, a un pas de marxar cap a la lliga del Japó

L'equip de futbol japonès Vissel Kobe s'ha mostrat avui "sorprès" pel suposat fitxatge del capità del FC Barcelona, ??Andrés Iniesta, amb qui va negar haver tingut negociacions directes, ha assegurat avui a Efe un portaveu del conjunt nipó.

El Vissel Kobe va dir haver-se assabentat del suposat fitxatge pels mitjans japonesos que es fan ressò de la informació de la Cadena Ser, que assegura que Iniesta signarà per tres temporades i que l'operació va ser gestionada per Hiroshi Mikitani, president de Rakuten, patrocinador del FC Barcelona i propietari de l'equip de futbol nipó.

En ser preguntat sobre la intermediació de la signatura de comerç electrònic, el Vissel Kobe, que juga en la primera divisió de la J-League japonesa, ha dit desconèixer qualsevol conversa, però no descarta que la companyia pogués estar negociant amb Iniesta. Un portaveu de Rakuten per la seva banda assegura que la companyia "no pot fer cap comentari" sobre el suposat fitxatge.

Entre d'altres futbolistes de renom que han passat pel conjunt japonès hi ha el també exblaugrana Michael Laudrup, que va jugar al país asiàtic a la temporada 1996-1997 després de la seva sortida del Reial Madrid i abans de penjar les botes a l'Ajax d'Amsterdam.

Iniesta va anunciar el 27 d'abril en una emotiva roda de premsa que abandonarà el club blaugrana a final d'aquesta temporada després de 22 anys en el conjunt català.



Negativa des de la Xina



El Chongqing Dangdai Lifan xinès ha confirmat aquest dilluns que no fitxarà Andrés Iniesta després del suposat interès del conjunt asiàtic a fer-se amb els serveis del jugador, apuntant que no descarten una "col·laboració" amb el d'Albacete en matèria de màrqueting, però que això no vol dir que el de Fuentealbilla sigui jugador del club.

"El nostre club i inversors tenen negocis en agències, màrqueting i formació d'esportistes en col·laboració amb Iniesta, així que no descartem una col·laboració més profunda en el futur, però això no vol dir que Iniesta hagi de ser un jugador del nostre club", ha apuntat l'equip a través d'un comunicat a la seva pàgina web.

El club asiàtic ha insistit en "contribuir al desenvolupament sostenible del futbol xinès". "Seguirem el principi d'inversió raonable. Construir un club sostenible sempre ha estat fonamental en el nostre club, mai anirem en contra de la visió de desenvolupament del futbol xinès, estem compromesos a contribuir al desenvolupament saludable del futbol xinès", va afegir.