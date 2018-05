Lorena Medina tanca la seva participació a la Gymnasiade amb un bronze en terra

Amb una meritòria medalla de bronze en l´exercici de terra ha tancat Lorena Medina, gimnasta de l´Egiba, la seva participació a la Gymnasiade, una competició per a esportistes joves que es celebra aquests dies al Marroc en divuit modalitats esportives diferents.

En gimnàstica artística, Lorena Medina ha estat la millor de les integrants de la selecció estatal, capitanejada pel tècnic de l´Egiba Xavi Casimiro. En el còmput global, Medina, a més a més de la medalla de bronze en terra, ha aconseguit la vuitena plaça en el concurs general (diploma).

Lorena Medina va iniciar el campionat amb les paral·leles, on totes les gimnastes del combinat estatal van fer errors, també Lorena Medina, encara que en el seu cas, amb la millor nota. En els salts, Medina en va fer un primer molt bo i el segon no tant, quedant fora de la final per ben poc. A la barra, la representant de l´Egiba va tenir alguns desequilibris i una mala sortida; això la va privar definitivament de les posicions de podi, malgrat la bona vuitena plaça final, tenint en compte la competència que hi havia. I en terra, Medina es va guanyar un lloc a la final. En aquesta, va defensar molt bé el seu exercici, amb una bona execució fins aconseguir el meritori bronze, que referma l´evolució d´aquesta jove gimnasta.

Xavi Casimiro valorava la competició dient que «hi ha hagut molt nivell, amb gimnastes sèniors de primer any. Espanya ha portat la seva formació júnior i això fa més meritòria l´actuació de la pròpia Lorena Medina. Aquesta medalla li ha de servir per agafar força per continuar treballant. Ella té ara reptes importants com la classificació per a l´Europeu de Glasgow o per als Jocs Olímpics de la Joventut de Bakú, on només i pot anar una representant per país. No serà fàcil però la Lorena Medina està a la llista de candidates i això ja és prou important per a nosaltres».