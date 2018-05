Quatre partits de sanció a Sergi Roberto per l'expulsió contra el Madrid

El Comitè de Competició ha sancionat amb quatre partits de sanció el jugador del FC Barcelona Sergi Roberto per la seva expulsió, diumenge passat, en el partit que els blaugrana van disputar contra el Real Madrid al Camp Nou.

Roberto va veure una targeta vermella directa per, segons l'acta arbitral, haver agredit el madridista Marcelo en una acció en la que no hi havia la pilota en joc.

D'aquesta manera, el lateral de Reus es veu forçat a posar el punt i final a la seva temporada personal, ja que es perdrà els tres partits que queden de lliga i, a més a més, tampoc podrà jugar el partit d'anada de la Supercopa d'Espanya que els blaugrana hauran de disputar contra el Sevilla.

A banda dels partits de sanció, Roberto també haurà de pagar una multa de 3.005 euros mentre que el club n'haurà d'abonar una altra, en aquest cas de 1.400 euros.