La Trobada Esportiva de Primària reunirà uns 750 nens i nenes divendres al Congost

La zona esportiva del Congost acollirà aquest divendres una nova edició de la Trobada Esportiva de Primària dels centres educatius de Manresa. Prop de 750 alumnes de deu escoles de la ciutat (La Renaixença, La Salle, Pare Algué, Fedac Manresa, Joviat, Serra i Hunter, Flama, Ave Maria, Sant Ignasi i Valldaura), practicaran, de 9 del matí fins al migdia, quatre activitats esportives diferents: minifutbol, minibàsquet, minivòlei i Rugby-touch.

La Trobada Esportiva de Primària és una jornada esportiva amb caràcter lúdic organitzada per l'Ajuntament de Manresa que té com a objectiu potenciar la formació integral dels infants mitjançant activitats esportives i lúdiques, respectant els valors pedagògics de la competició.

El plantejament consistirà en fer activitats esportives de forma grupal, on cada equip jugarà entre 2 i 3 partits per rotació (un total de quatre rotacions). Cada partit tindrà una durada d'entre 10 i 12 minuts, tot posant l'èmfasi en la pràctica esportiva i no tant en el resultat.

Durant els temps de descans els equips podran participar lliurement i de forma aleatòria en les activitats lúdiques habilitades a cada espai i enguany cal destacar la possibilitat que tindran els alumnes d'experimentar amb activitats esportives adaptades com són el Bàsquet en cadira de rodes, el Quadrugbi, gràcies a la col·laboració de la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Física, i la Boccia, gràcies a la col·laboració d'AMPANS.

Equips mixtes



Tots els equips estaran formats de 7/8 jugadors, i són mixtes i d'un mateix curs. A més, és imprescindible que tots hi participin activament.

A cada zona de joc hi haurà dinamitzadors/es, tots ells voluntaris del Manresa Rugby Club i alumnes del cicle superior d'animació d'activitats físiques i esportives de l'Institut Quercus i de l'Escola Joviat, que vetllaran per l'activitat i orientaran els participants sobre els aspectes tècnics concrets de cada esport.

Esport tot l'any



Durant tot l'any, l'Ajuntament duu a terme altres activitats amb la finalitat de promoure l'activitat esportiva en coordinació amb els centres educatius, com els programes de natació a les escoltes i l'Esport a la Carta, en què s'han fet més de 900 sessions al llarg del curs a estudiants de primària i secundària. L'objectiu: promoure l'activitat esportiva i els bons hàbits de vida saludable. Entre els esports practicats hi ha l'atletisme, la gimnàstica artística i rítmica, beisbol, judo, rugbi, ball esportiu, esgrima, pàdel i tennis.