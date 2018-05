El CE Manresa confia en tècnics de la casa per dirigir el seu futbol base

Aitor Maeso, com a director esportiu, i Xavi Baldajos, com a secretrari tècnic, són els nous responsables del futbol base del Manresa. El president de l'entitat, José Luis Correa, els va presentar ahir dient que «des que fa uns mesos van haver-hi baixes a la direcció esportiva del club, aquestes dues persones ja es van fer càrrec d'aquesta tasca, però sense tenir el càrrec de forma oficial. En aquest temps han demostrat que poden ser vàlids i que tenen moltes ganes de fer-ho bé».

Correa va explicar que «de cara a la propera temporada, el juvenil A també dependrà del futbol base i no del primer equip com fins ara. Sí que hi haurà un lligam, però el primer equip serà independent, tant si puja a Tercera Divisó com si ho ha de tornar a intentar».



Massa feina per a un de sol

Sobre el fet que siguin dos els responsables directes del futbol base, Correa va dir que «és molta feina per a una sola persona. El secretari tècnic serà un reforç, sobretot en les tasques de captació. A més, darrere seu hi haurà coordinador d'etapes. El que ens fa falta al Manresa és estabilitat i continuïtat. A vegades em pregunten perquè fem tants canvis. És senzill, nosaltres posem unes pautes de treball que s'han de complir i que estàn per sobre de les persones».

Aitor Maeso, que exercirà de màxim responsable, va comentar que «sí que els descensos del juvenil A i de l'infantil A son un hàndicap, però ja ha passat en altres ocasions i s'ha de treballar per recuperar-les. Com ha dit el president, ens falta estabilitat, tant en els entrenadors i jugadors. Si tenim això, el treball diari ens portarà allò on volem. De cara a la propera temporada, els objectius esportius no estan tancats, però sí que seria important l'ascens del juvenil A, com també de l'aleví, de l'infantil» i de les altres categories que ara mateix formen part del futbol base del club.

Xavi Baldajos, per la seva banda, va considerar que en la tasca de promocionar la captació de jugadors, la política que vol dur a terme l'entitat és primordialment ser «respectuosos amb els equips de la comarca i només demanar aquells jugadors que de veritat ens interessen», als quals se'ls preveu un bon futur.

A l'acte de presentació dels nous responsables del futbol base del Manresa també va haver-hi temps per parlar del primer equip i de la promoció que ha de jugar per ascendir a Tercera Divisió. El president, José Luis Correa, va assegurar que «estem treballant per fer alguna cosa que ens porti gent en el partit a casa de la promoció. Penso que, malgrat la rivalitat, l'ascens és una cosa bona per a Manresa i la comarca», en al·lusió als aficionats d'altres entitats del Bages que es poden acostar al Nou Estadi per animar els blanc-i-vermells.