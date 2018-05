El Cadí oblida Oma, busca recanvi per a Ramirez i té Richards pràcticament lligada

Era un dels reptes de l'estiu a la Seu d'Urgell. De fet, n'hi havia com a mínim dos: intentar tornar a aconseguir la cessió d'Helena Oma i mirar de renovar Caitlyn Ramirez. Difícilment, però, cap de les dues formarà part de la plantilla del Cadí la Seu de la propera temporada. El club, ara per ara, dóna per perduda l'ala de Terrassa mentre que la pivot americana és segur que, com a mínim el curs que ve, no tornarà al bàsquet espanyol.

I mentre l'entitat urgellenca s'oblida d'Oma i busca recanvi per a Ramirez, el que té molt avançada és la renovació de la jamaicana Shereesha Richards. La pivot amb passaport de país signant del tractat del Cotonou, molt probablement seguirà els passos de l'ala de Wisconsin Mehryn Kraker, que s'ha compromès amb el Sedis Bàsquet per un any més.

Clubs amb potencial

El club urgellenc treballa en la confecció de la plantilla amb la intenció de reeditar a partir de l'octubre que ve el notable paper realitzat la temporada finalitzada ara fa quaranta dies. La missió –el Cadí va quedar a les portes del play-off– no serà fàcil atesa l'arribada a la Lliga Femenina d'un club del potencial del València i la injecció econòmica que viu l'Al-Qazeres, sense oblidar la plaga de renovacions d'estrelles que ha fet el Perfumerías Avenida i la recomposició de primer nivell que pretén dur a terme l'UniGirona.

Justament, des de la capital gironina fonts oficials del club de Fontajau han confirmat a Regió7 que Helena Oma és jugadora del primer equip a tots els efectes. El Cadí la Seu en pretenia els seus serveis ja fos via una cessió com la que va aconseguir el club de la Seu el desembre passat, ja fos contractant-la si es desvinculava de l'equip que entrena Eric Surís. Però a la Seu n'han aturat l'interès vist que també els agents de la jugadora han comunicat que Oma preveu jugar i estudiar a Girona. Per tant, la direcció esportiva del club urgellenc busca altres alternatives. Com també les busca per al joc interior, on hi ha dos forats lliures.

Joc interior

La baixa de Nogaye Lo es va saber just l'endemà d'acabar-se la temporada. La mallorquina no es va sentir prou valorada a la Seu i el club tampoc no va veure en la pivot la progressió que esperava. La no continuïtat de Caitlyn Ramirez no s'ha fet oficial però Regió7 sí que la pot confirmar. A la jugadora més valorada de l'equip aquest últim curs tot i ser debutant en el bàsquet professional se li va oferir la renovació i se li va incrementar l'oferta econòmica fins al límit de les possibilitats del Sedis.

Però la pivot d'Oklahoma pretén provar altres reptes i segurament acabarà jugant al bàsquet israelià. Qui sí que continuarà defensant els cèrcols urgellencs –a banda de la renovada Georgina Bahí– serà molt probablement Shereesha Richards, que ara està jugant a una lliga d'estiu australiana. Hi ha un acord total amb la jamaicana. L'únic que falta és que retorni el contracte firmat. Però s'hi compta.