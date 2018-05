La celebració dels Jocs Catalans faran Manresa capital de l'esport adaptat

L´esport adaptat serà protagonista a Manresa els dies 2 i 3 de juny amb la celebració dels Jocs Catalans que organitza la Federació Catalana d´esports per a persones amb discapacitat física (FCEDF). Es preveu la participació d´uns 250 esportistes vinguts de tota la geografia catalana, els quals practicaran diferents modalitats esportives com el bàsquet, l´hoquei, el ball o el rugbi en cadira de rodes, la petanca, el pàdel, el vòlei-terra, la natació i activitats aquàtiques i de promoció. En alguns casos seran competitives i altres d´exhibició en escenaris com el Complex Vell Congost, les Piscines Municipals, el Club Tennis Manresa, el camp de beisbol del Congost o l´Ateneu Les Bases.

Avui s'ha fet a les pistes d´atletisme del Congost, la presentació d´aquests Jocs Catalans. El president de la Federació Catalana d´esports per a persones amb discapacitat física (FDEDF) Josep Giménez espera que «aquesta organització serveixi perquè la gent es consciencii que tothom pot fer esport i vegi com el pot fer. S´ha d´aconseguir que els esportistes que practiquen esport adaptat tinguin la seva categoria, com una més». Per a Oriol Lozano, director tècnic de la FDEDF «una de les finalitats d´aquests Jocs Catalans és promocionar l´esport adaptat perquè acabi essent una normalitat». També va assistir a la presentació el jove Àxel Libori, practicant de quad rugbi a Barcelona. Ell va comentar que «fa catorze anys que tinc una discapacitat i en fa tres que vaig decidir practicar esport. Primer va ser dificultós però ara gaudeixo d´un esport d´equip amb els els valors que això aporta. Espero que Manresa descobreixi l´esport adaptat. Els que tenim alguna dificultat també ens agrada practicar esport».

Maite Fandos, delegada d´esports de la Diputació de Barcelona va dir que «jo no parlaria de discapacitats sinó de capacitats diferents. Els clubs haurien d´integrar aquests tipus d´esportistes». El regidor d´esports de l´Ajuntament de Manresa Jordi Serracanta va «agrair a tothom qui ha fet possible poder presentar aquests Jocs Catalans i a tota aquell gent que treballa per l´esport inclusiu». L´alcalde Valentí Junyent va demanar que «les activitats de l´esport adaptat siguin plenament normalitzades. Per això fa falta que els clubs hi apostin. Penso en la gent del rugbi, que està creixent molt i que té en l´esport inclusiu una bona oportunitat per fer un pas més».