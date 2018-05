EN FOTOS | El voleibol guanya força a Gironella

El Club Volei Gironella és una entitat esportiva molt jove que va néixer fa tres anys a partir d'un campus d'estiu de bàsquet i voleibol, organitzat per la seva fundadora i actual presidenta, Laura Racero. Així, va ser impulsat per un grup de noies que tenien ganes d'aprendre i sobretot de jugar a vòlei i, per això, es van veure amb la necessitat de construir un projecte més seriós de club esportiu a Gironella.

Després d´un temps d´entrenament i constància, les noies fa dues temporades que competeixen, a través de la Federació Catalana de Voleibol, a la Lliga Femenina Juvenil Preferent. Aquest equip s´entrena 3 dies a la setmana i reuneix 10 noies d´edats compreses entre els 14 i els 19 anys.

Però el club no ha parat de créixer. L´any passat es va crear un equip base amb un total de 22 noies d´entre 10 i 15 anys que s´entrenen tres dies a la setmana. Elles han aconseguit el seu objectiu i estan competint a la lliga del Consell Comarcal del Bages.

A més a més, des de fa pocs mesos, s´ha creat un equip de veterans amb persones que tenen ganes de jugar a voleibol i s´entrenen sense objectius competitius, simplement per gaudir de l´esport. De moment, no els va gens malament i lideren la classificació.

Racero, com a graduada en magisteri d´Educació Física i amb experiència en aquest esport com a jugadora i entrenadora, s´encapçala com a presidenta i directora tècnica del club. Actualment és ella qui entrena les noies, juntament amb la secretària i jugadora del club, Laura Cort. La junta directiva està completada per la tresorera, Fina Lladó.

El club també ofereix entrenaments de lleure que permeten a qualsevol persona poder entrenar-se i jugar durant la setmana. A hores d'ara, el Club Volei Gironella és obert a tothom i està intentant créixer i obrir les portes a qualsevol persona per poder crear nous equips. És per aquest motiu que enguany se segueixen organitzant activitats per fer créixer el club en àmbits esportius i econòmics. Els interessats a sumar-se al projecte, sigui jugant o bé prenent-hi part, poden posar-se en contacte amb el club gironellenc enviant un correu a voleigironella@gmail.com o bé trucant al 628 33 96 71 (Laura).



Un camí ben traçat

Des que es va crear, el Club Volei Gironella ha perseguit un objectiu molt clar: fomentar el desenvolupament i la pràctica continuada de l´activitat física i esportiva, potenciant el voleibol per a totes les edats.

En aquest sentit, la prioritat del club és potenciar les qualitats de cada participant per tal que la pràctica esportiva sigui sòlida, tant en la línia amateur com en la professional. Altres objectius principals de l´entitat gironellenca són: participar activament en la millora del context socioesportiu i sociocultural que els envolta d´acord amb els valors del club, i aprendre i millorar la tècnica, tàctica i forma física amb la pràctica d´aquest esport.

Quant als objectius específics de cada equip, a l'infantil i cadet femení, la meta principal és educativa, per fomentar valors com el respecte i la solidaritat, sense oblidar el vessant competitiu. En l'equip juvenil, la idea és centrar-se en l'aspecte competitiu sense deixar de banda la formació i, en l'equip de veterans, l'objectiu és reforçar l'aspecte competitiu, i tenir presents els valors del club.