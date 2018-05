Manresa viurà diumenge dotze hores de ball esportiu d'elit al Vell Congost

El Complex del Vell Congost serà durant tot el diumenge un pol d'atracció important de l'esport al Bages. La instal·lació acollirà la catorzena edició del Trofeu Ciutat de Manresa de ball esportiu, un esdeveniment que va començar el 2002 i que, després d'una inter-rupció, s'ha disputat sense aturador des del 2007 fins a enguany.

El Club de Ball Esportiu Swing Manresa és l'organitzador de l'esdeveniment, juntament amb l'Ajuntament. Ahir, Jesús Rubio, el seu màxim responsable, va recordar que «fa catorze anys que preparem el Ciutat de Manresa, però també hem organitzat altres esdeveniments de diferents àmbits, fins i tot internacionals, que no baixen dels vint. Estic content que diumenge la ciutat pugui tornar a gaudir d'un esdeveniment que crec que agrada i que és vistós».

En total, hi participaran uns 250 competidors, que Rubio va catalogar de «ballarins i esportistes», en 42 competicions de diferents edats, modalitats i categories. El director del club Swing va recordar el ventall d'edats del ball esportiu, ja que «hi haurà des de nens de cinc anys fins a parelles que segur que passen dels setanta». Per aquest motiu, «hi ha tantes competicions, i tothom podrà gaudir a ritme de vals, tango, samba o txa-txa-txa».

Puntuable per al circuit estatal

La competició que es farà diumenge serà puntuable per al circuit d'àmbit estatal, en concret del rànquing, en les modalitats de balls estàndard i llatins. Les parelles provenen de diferents comunitats de l'Estat, entre elles de Balears, Madrid, País Basc, País Valencià i Aragó. Les categories aniran des de l'edat més menuda, la juvenil i júnior, fins a la sènior.

La competició d'aquest cap de setmana, a més a més, és important perquè arriba just una setmana abans del Campionat de Catalunya que tindrà lloc a Reus, la qual cosa provocarà que moltes parelles facin servir la cita manresana com a assaig general per a aquesta cita assenyalada.

Entre les parelles participants n'hi haurà 25 del Club Swing, moltes de les quals s'espera que assoleixin victòries i posicions de privilegi.

Integració a la ciutat

Tant Rubio com el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, van voler destacar ahir la gran quantitat d'esports que tenen lloc a la ciutat. Serracanta va recordar que «el cap de setmana passat teníem patinatge, natació, bàsquet i futbol. Ara, ball esportiu. Això reforça el múscul de la ciutat». Rubio també va agrair el programa d'esports a la carta que permet que els clubs d'esports minoritaris puguin promocionar la seva especialitat entre els escolars.