Tres joves talents del CE Sallent s'entrenen per entrar a l'Espanyol

Tres joves talents del CE Sallent s'entrenen per entrar a l'Espanyol ce sallent

Els captadors de nous talents del RCD Espanyol s'han fixat en tres jugadors del CE Sallent, l'aleví Eric, i els infantils Ian i Jan. Dimecres van dur a terme un entrenament a la ciutat esportiva Dani Jarque amb molt bones sensacions. En tot el procés van ser acompanyats per un altre sallentí il·lustre, l'exdavanter de Primera Divisió Rubén Navarro. El club es mostra satisfet que un club com l'espanyolista s'hagi fixat en aquests jugadors com a reflex de «la bona feina feta».