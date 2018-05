La celebració dels Jocs Catalans faran Manresa capital de l'esport adaptat

L'esport adaptat serà protagonista a Manresa els dies 2 i 3 de juny amb la celebració dels Jocs Catalans, esdeveniment que organitza la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF). Es preveu la participació d'uns 250 esportistes vinguts de tota la geografia catalana, els quals practicaran diferents modalitats esportives, com el bàsquet, l'hoquei, el ball i el rugbi en cadira de rodes, la petanca, el pàdel, el vòlei terra, la natació, i activitats aquàtiques i de promoció. En alguns casos seran competitives i en altres, d'exhibició, en escenaris com el Complex Vell Congost, les Piscines Municipals, el Club Tennis Manresa, el camp de beisbol del Congost o l'Ateneu Les Bases.

Ahir es va fer a les pistes d'atletisme del Congost la presentació d'aquests Jocs Catalans. El president de la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF), Josep Giménez, espera que «aquesta organització serveixi per tal que la gent es conscienciï que tothom pot fer esport i que vegi com el pot fer. S'ha d'aconseguir que els esportistes que practiquen esport adaptat tinguin la seva categoria, com una més». Per a Oriol Lozano, director tècnic de la FCEDF, «una de les finalitats dels Jocs Catalans és promocionar l'esport adaptat perquè acabi essent una normalitat». També va assistir a la presentació el jove Àxel Libori, practicant de quad rugbi a Barcelona. Va comentar que «fa catorze anys que tinc una discapacitat i en fa tres que vaig decidir practicar esport. Primer va ser dificultós però ara gaudeixo d'un esport d'equip amb els els valors que això aporta. Espero que Manresa descobreixi l'esport adaptat. Els que tenim alguna dificultat també ens agrada practicar esport».

Maite Fandos, delegada d'esports de la Diputació de Barcelona, va dir que «jo no parlaria de discapacitats, sinó de capacitats diferents. Els clubs haurien d'integrar aquests tipus d'esportistes». El regidor d'esports de l'Ajuntament, Jordi Serracanta, va «agrair a tothom qui ha fet possible poder presentar els Jocs Catalans i a tota aquella gent que treballa per a l'esport inclusiu». L'alcalde, Valentí Junyent, va demanar que «les activitats de l'esport adaptat siguin plenament normalitzades. Per això fa falta que els clubs hi apostin. Penso en la gent del rugbi, que està creixent molt i té en l'esport inclusiu una bona oportunitat per fer un pas més».