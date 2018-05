El Manresa FS juga la primera de les dues finals que el poden portar al títol

L´Eternam Manresa FS depèn d´ell mateix per aconseguir el primer lloc

Dues jornades, dues finals. Això és el que ha de superar l'Eternam Manresa FS per ser campió del grup 3 de Segona B i optar a l'ascens a Segona Divisió.

Els manresans, després de l'inesperat empat del CCR Castelldefels a la pista del cuer Linyola, dissabte passat, depenen d'ells mateixos per acabar al davant de la classificació. Ara mateix, el conjunt manresà té un punt més que el conjunt de Castelldefels.

Avui al Pujolet, els de Gerard Floriach disputaran el primer partit decisiu davant el Canet (18 h), un equip que es troba lluitant per la permanència. Per la seva part el CCR Castelldefels també juga a casa (18 h) amb l'altre equip que es juga el descens, l'Olimpyc La Floresta. L'altra dissabte, l'Eternam Manresa FS visitarà la Barceloneta (equip de la zona mitja de la classificació) mentre el CCR Castelldefels ha de fer el desplaçament a Canet, equip que podria jugar-se el darrer cartutx per salvar-se si avui perd a la pista de l'Eternam Manresa FS.

En l'equip manresà és dubte el porter Adil, que ha estat sotmès a diverses proves després que se li detactés líquid en una articulació del genoll dret, a partir d'una lesió que es va fer fa quinze dies a la pista de l'Olimpyc La Floresta.

Avui, una victòria manresana combinada amb una derrota del CCR Castelldefels ja donaria el títol als del Pujolet.



Ascens del CEFS Santpedor

El CEFS Santpedor aconseguirà ¡ l'ascens a Tercera estatal si supera al seu pavelló el segon classificat de la Divisió d'Honor Catalana, el Rosario Central (avui, 17.30 h).