El Manresa rep la Montañesa al Congost sense cap pressió

Amb una part dels deures fets, classificar-se per la promoció d'ascens com a segon classificat, el Manresa fa front demà al duel amb la Montañesa sense cap tipus de pressió. Contràriament als visitants, que encara poden acabar tercers i aspirar a alguna carambola que els dongui l'ascens a Tercera Divisió.

En el cas del Manresa, i com ha incidit el segon entrenador Josep Antoni Medina (Dani Andreu serà baixa perquè va passar ahir pel quirofan per posar-li una protesi de maluc), «per a nosaltres aquest partit ha de servir per tal que aquells juadors que estan tocats puguin recuperar-se. D'aquesta manera, sense desvirtuar l'equip, podrem donar entrada a futbolistes menys habituals. A partir d'aquí, en els dos següents partits, els darrers de la lliga, sí que ja haurem de començar a afinar per arribar preparats a la promoció». Per a demà són baixa segura Agus (per motius personals) i Sergi Soler, i és dubte Diego Carrillo.

Aquest cap de setmana, el Manresa haurà d'estar pendent dels descensos de Segona B en la darrera jornada d'aquesta competició. Si al final ni el Llagostera ni l'Olot baixen, els manresans en tindrien prou amb l'ascens de l'Espanyol B de Tercera a Segona B per ascendir, passés el que passés en la promoció, perquè així pujarien el segon classificat de cada grup (al 2 encara no se sap qui serà, però el San Cristóbal i el Martinenc tenen més números). Precisament, en l'altre grup de Primera Catalana, l'Igualada rebrà el Vila-seca (17 h), equip de la part baixa que té complicada la permanència.