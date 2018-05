El Berguedà acollirà una bona part del recorregut de la Garmin Team Trail

La Garmin Team Trail és una cursa de muntanya per etapes de 200 km que enguany complirà la segona edició els dies 16 i 17 de juny, amb sortida a Castellar de N'Hug i arribada a Sant Cugat.

La comarca del Berguedà en serà protagonista amb el pas de fins a cinc etapes. El conseller comarcal d'esports, Abel Garcia, i el director de la cursa, Sergi Pujalte, van presentar a Berga aquesta nova edició, en la qual els participants hauran de recórrer 200 km en 8 etapes d'entre 20 i 30 quilòmetres. Aquesta cursa de muntanya té un format non-stop en modalitat individual o per equips i per relleus. Els participants tenen un màxim de 36 hores per completar el recorregut. Les inscripcions encara estan obertes. Els participants creuaran les comarques del Berguedà, el Bages, el Moianès i el Vallès Occidental, i passaran per paratges com les fonts del Llobregat, els jaciments de dinosaures de Fumanya, el santuari de Queralt o la ruta de les colònies del riu Llobregat.

El conseller comarcal d'esports, Abel Garcia, va destacar la importància que té per a la comarca aquesta prova, que confirma, encara més, el Berguedà com una destinació turística esportiva de primer nivell. A la presentació també hi van assistit el president del Consell Comarcal del Berguedà i els alcaldes de Castellar de n'Hug, Bagà, Vallcebre i Puig-reig.

Una de les novetats d'aquesta segona edició serà la possibilitat de realitzar el traçat en equips de sis membres o, fins i tot, de vuit. D'aquesta manera, se suma aquesta categoria a les ja existents: individual, parelles, equips de tres i equips de quatre. Al llarg del recorregut de la cursa, hi haurà set controls de pas que coincidiran amb els avituallaments, amb productes sòlids i líquids i en algun cas amb serveis complementaris, com dutxes i fisioteràpia. En la categoria de relleus, aquests només es poden realitzar en els controls de pas indicats.

Les inscripcions es poden formalitzar a la pàgina web garminteamtrail.com. L'organització cor-re a càrrec de RPM-MKTG.