El CEFS Santpedor segella l'ascens a Tercera estatal i guanya el títol de lliga

Els jugadors, tècnics i aficionats del CEFS Santpedor van celebrar com es mereix l´ascens a Tercera Divisió arxiu particular

Jornada històrica per al futbol sala santpedorenc. L'equip d'A-gustí Comas, primer classificat del grup 2n de la Divisió d'Honor Catalana, amb 47 punts, rebia al pavelló Rafa Martínez 4l segon, el barceloní Futsal Rosario Central (43 punts), a falta de dues jornades per a la conclusió de la competició.

Per tant, els bagencs tenien l'oportunitat d'assegurar-se l'ascens a Tercera Divisió, la quarta categoria estatal, en cas de victòria. Els santpedorencs no només van aconseguir imposar-seamb solvència, malgrat el 3 a 2 definitiu, sinó que van proclamar-se campions de la categoria perquè el tercer classificat, el Gràcia FSC (42 punts) va perdre per un contundent 9 a 3 a la pista del Magic Sants Futsal.

Aquest és el primer ascens dels de Santpedor a Tercera Divisió, tot i que ja havien competit un curs en aquesta categoria anys enrere, quan s'anomenava Primera Nacional B.