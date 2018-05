El Joanenc aprofita l'empat del Roda de Ter i torna per la porta gran a Segona

El Joanenc va aconseguir ahir proclamar-se campió i pujar a Segona Catalana després d'imposar-se per un treballat 2-0 a l'Olímpic la Garriga. L'equip groc va disputar la segona meitat sabent que el seu únic rival, el Roda de Ter, havia empatat al camp del Tona B (0-0) i, per tant, que una victòria li permetria guanyar la lliga de Tercera Catalana.

Tot i la tensió, els nervis i jugant davant d'un camp ple d'aficionats, els jugadors locals van sortir a la segona meitat a buscar els tres punts per segellar matemàticament l'ascens. Després d'una primera meitat igualada i sense ocasions clares, ambdós equips van sortir amb la mateixa dinàmica a la represa. Els aficionats no paraven d'animar l'equip però el gol no arribava. No va ser fins a 14 minuts del final, amb el Joanenc pressionant a dalt i buscant amb insistència el gol, quan Criado, després d'una gran acció individual, va enviar un cacau des del vèrtex dret de l'àrea a l'escaire sense possibilitats per al porter visitant. El gol va esperonar els aficionats. A partir d'aleshores el conjunt bagenc veia més a prop el títol de lliga i els nervis es feien visibiles. A falta de cinc minuts per al final, Sergi Gómez va fer esclatar Sant Joan amb el 2-0 i cos tècnic i jugadors van celebrar amb eufòria la diana dins del terreny de joc.

Quan l'àrbitre va assenyalar el final del partit, aficionats i jugadors van saltar damunt del camp mentre el We are the Champions sonava pels altaveus. Jugadors, tècnics i aficionats van fer la tradicional rollana al mig del camp, després d'haver mantejat l'entrenador de l'ascens, Marc Viladrich.

El mateix Viladrich, amb la samarreta conmemorativa de campions i xop després de passar sota la dutxa dels vestuaris, es mostrava eufòric: «Estic molt content, això no passa cada dia. Quan arriba una cosa així després de treballar durant tot l'any, tens molta alegria». Sobre el partit davant l'Olímpic la Garriga, l'entrenador groguet va reconèixer que havia intentat que els jugadors no sapiguéssin el resultat del Roda de Ter, però va ser impossible: «Al descans ja se sabia el marcador i això ha arribat a l'equip, i per tant sabien que si guanyaven erem campions». No ha estat una temporada fàcil i Viladrich n'és conscient: «Vam començar cedint empats i alguna derrota, però a partir de la setena jornada l'equip va agafar una dinàmica molt positiva. Em quedo amb el context de Tercera Catalana. Aquí ningú es professional i cap jugador cobra, i ha hagut predisposició de tots els futbolistes durant tot l'any».

Viladrich va confirmar que seguirà una temporada més al capavant de l'equip, en aquest cas a Segona Catalana: «Continuaré amb la idea de treballar amb el bloc, ja que porten molt temps junts intentant també reforçar l'equip».