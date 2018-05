L'ICL se la juga sense xarxa a la Corunya

Lundberg, defensat per Cooney, el botxí del tercer partit

Lundberg, defensat per Cooney, el botxí del tercer partit agencia lof

«El temps cura les ferides». Amb aquesta frase, Diego Ocampo explica com ha vist l'equip un dissabte de ressurrecció. Un dia iniciat amb cares molt seriosos però acabat amb somriures. Entremig, una sessió de vídeo i dos entrenaments per recuperar-se de la der-rota de divendres i preparar el partit vital d'aquesta tarda contra el Corunya, un duel que els manresans afronten sense xarxa: la derrota condueix a les vacances i priva l'equip de lluitar per tornar a l'ACB. La victòria concedeix una oportuntiat més de seguir viu en els play-off.

«El més improtant no és la tàctica, és l'estat d'anim», recorda Ocampo, que s'està centrant sobretot en aquest aspecte. «La falta de continuïtat en el joc no és un problema de nivell, de tècnica o de tàctica, és un tema anímic, i això ho hem de treballar».

La derrota de divendres, que deixava l'equip en una situació límit, va minar la moral dels jugadors. Però a poc a poc l'equip ha anat recuperant l'esperit per afrontar amb ambició el duel d'avui. «Ens ho hem de creure», reclama Ocampo. «Els jugadors s'han de creure que poden gua-nyar, que poden jugar amb continuïtat, que poden dominar el rebot. S'ho han de creure. Si tens dubtes, malament». I el gran problema fins ara és que s'ho creuen «a estones», segons Ocampo, «i hem de trobar equilibri».

El tècnic admet que les derrotes que ha anat sumant l'equip al llarg del curs i sobretot dels últims dies s'ha acumulat en una motxilla imaginària que pesa molt. «L'equip porta una càrrega a sobre mental i física, però ara pesa més la mental. El problema no és portar una motxilla carregada, el problema és no treure'n les pedres. La nostra feina és treure-les per alleugerir-la», explica el tècnic. «No pots jugar aquest partit amb el pes de l'anterior, de l'anterior i de l'anterior».



Només pensar en el present

Tampoc serveix de gaire pensar que pot ser un partit definitiu, potser l'últim del curs. «Ja sabem la importància del partit, però ens hem de centrar en què fer més que en el resultat», admet Ocampo. «Potser pensem massa en el resultat, en el passat o en el futur, i això no ajuda. Ens hem de centrar en el present. Hem de mirar el partit de manera diferent, però sobretot hem d'estar centrats».

Ocampo admet que encara pot preparar algun canvi tàctic amb l'objectiu de «trobar el camí per portar la iniciativa, dissimular algun punt dèbil o potenciar els punts forts». L'equip s'ha de mirar al mirall primer, per saber què ha de fer bé, i després intentar minimitzar les virtuts del rival.

En aquest sentit, Ocampo demana «controlar les tres línies i defensar-les bé: els pivots, els bases i el joc interior. Ho vam fer en el primer partit i, casualment, vam guanyar». En el segon, el base, Monaghan, va liderar l'anotació i se li van sumar els dos pivots, Sonseca i Olmos. I en el tercer qui va aparèxier va ser el tirador, Cooney, amb 21 punts, i el va acompanyar Sonseca, amb 14.



Guillem Jou pot reaparèixer

Castigat des de fa setmanes per les molèsties de diversos jugadors, l'ICL tindrà avui una bona notícia en aquest apartat: la reaparició de Guillem Jou, de baixa des de fa gairebé dos mesos. «Es troba bé i és el moment», explica Ocampo. «Sobretot ha de saber què ha de fer: aportar energia, defensa i rebots. Quan incorpores un jugador lesionat, has d'anar a poc a poc, però el que ell té ens pot ajudar. No ens ha de guanyar el partit, només donar-nos un cop de mà».