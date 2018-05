El Manresa FS s'imposa al Canet i serà campió si guanya a la Barceloneta

Quaranta minuts separen el Manresa FS d'una fita històrica: assolir el títol de campió del grup 3 de la Segona B. A més, aquesta consecució classificaria els manresans per jugar una de les tres eliminatòries d'ascens a Segona Divisió contra un dels altres cinc campions de grup.

La transcendència dels punts en joc va expressar-se en la qualitat del joc exhibit pels deixebles de Gerard Floriach. Els blanc-i-vermells van dominar la possessió de la pilota i van dur la iniciativa ofensiva durant tot el primer període, però el seu joc no va ser tant fluid i vistós com és habitual. Malgrat això, l'equip manresà va generar ocasions amb certa assiduitat, però va topar amb l'encert del porter maresmenc una vegada rere altra, fins que Carles Corvo va afusellar-lo amb un ajustat i enverinat xut ras i llunyà.

A la represa, el golejador manresà no va deixar transcórrer ni dos minuts abans de reincidir i establir el 2 a 0 amb una canonada de característiques semblants a la que havia suposat el primer gol.

La dinàmica del partit no va variar substancialment durant els següents minuts, fins que el Canet, conscient de la importància de no rebre una golejada a la capital del Bages per mantenir l'avantatge que a hores d'ara té en el goal-average general respecte a l'Olímpic la Floresta, l'equip amb qui ha de jugar-se l'última plaça de descens a la darrera jornada de la competició, va optar per replegar-se a la seva parcel·la defensiva i obviar qualsevol anhel atacant. Veient l'actitud de l'oponent, els blanc-i-vermells van decidir mantenir la possessió de la pilota i assegurar el triomf.