El Manresa encaixa la derrota més dolça del curs

Ja classificat per jugar el play-off d'ascens a Tercera Divisió, el Manresa va disputar ahir el partit amb la Montañesa alineant molts dels futbolistes que habitualment no compten per al tècnic Dani Andreu (ahir absent a la banqueta manresana, recuperant-se de l'operació de maluc a què va ser sotmès divendres). Tot i una alineació atípica, els manresans no només van donar la cara sinó que el 0 a 1 final no va fer justícia als mèrits d'uns i altres. La Montañesa, que aspira a la tercera plaça, no va mostrar-se superior en cap moment al Manresa, això sí, va ser més efectiu de cara a porteria en una de les poques aproximacions de perill que va fer a la porteria defensada per Luque.

En línies generals, el partit va ser molt equilibrat, amb els dos equips oberts buscant el gol. A la primera part, però, les defenses van superar les davanteres. Així, en els primers 45 minuts, la lluita va ser al mig del camp i només van sobresortir dues rematades locals. Al minut 11, Adri Arenas va fer una rematada intencionada i un defensor va desviar la pilota, enverinant-la de tal manera que quan va arribar als dominis de Víctor Cócera aquest va haver de fer una gran estirada per evitar el gol. I a les acaballes del primer temps (min 44), cop de cap de Noah a les mans del porter a una centrada de Solernou per la banda dreta. La Montañesa no va fer cap llançament entre els tres pals.

A la represa, la tendència del matx va ser igual amb els dos equips buscant la victòria, no conformant-se amb l'empat. Marçal va intentar-ho amb un llançament llunyà però que va sortir a fora massa creuat (min 47).

A mesura que avançava el partit, les ocasions van començar a sovintejar, la majoria a la porteria de la Montañesa. En una de les millors accions combinatives del Manresa, al minut 56, la pilota va arribar a Biel Rodríguez qui, lliure de marca a la banda esquerra, va presentar-se davant el porter visitant, que li va aturar una bona rematada amb la cama esquerra feta des de dins de l'àrea. Però la millor oportunitat manresana la va tenir Escamilla al minut 68; aprofitant un error defensiu dels barcelonins, el jove jugador del Manresa va encarar el porter però aquest, de nou, va fer una gran intervenció desviant a córner la rematada del manresà, en el seu intent de col·locar l'esfèrica per un costat. Dos minuts després era Marc Serra qui ho provava amb la cama esquerra, i aturava Víctor Cócera, amb problemes, el llançament creat.



Desajust defensiu

Tot i que les millors ocasions eren del Manresa, la Montañesa també intentava arribar als dominis de Luque. Al minut 71, Cristian va posar a prova el porter manresà, que va enviar a córner la seva rematada. En una jugada mal defensada pel Manresa, Óscar, pràcticament des de la ratlla de fons a la banda dreta, va creuar la pilota superant Luque (min 76). Un gol que trencava l'equilibri i que va deixar el Manresa amb poques possibilitats de reacció tot i que ho va intentar fins al final, això sí, sense èxit per almenys igualar el matx.