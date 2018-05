Guillem Muñoz es corona campió català de llarga distància a Aguilar de Segarra

La Marathon Cup by Scott & Taymory celebrada a Aguilar de Segarra ha tornat a complir amb tot el que ha fet d'aquesta cursa una prova emblemàtica del BTT català. Una cursa amb història que atrau bikers de tot tipus gràcies al seu recorregut de 65 km que combina perfectament l'esforç físic amb la diversió tècnica.

Enguany la prova tenia una especial rellevància ja que a més de ser puntuable per a la Marathon Cup by Scott & Taymory era el campionat de Catalunya de bike-marató. La lluita pel títol es presentava molt oberta, sense un favorit clar. Potser el nom del bagenc Guillem Muñoz (Blue Motors - Neolith) cobrava pes per haver estat segon en l´edició de l´any passat i per ser un total coneixedor de la zona. Un grup nombrós va rodar unit des de l'inici per anar perdent unitats a mesura que avançaven els quilòmetres. Guillem Muñoz i Josep Betalú (DR Bike Racing Team) semblaven ser els més forts del dia i es destacaven en el tram final, encara que l´argentí Dario Gasco (Coluer Ixcor) sempre va estar a l'aguait. Muñoz acabaria sent el més fort entrant en meta en solitari, emportant-se també el títol de campió de Catalunya de bike-marató. Amb això també passa a ser el líder de la general de la Marathon Cup by Scott & Taymory just quan aquest arriba al seu equador. Dario Gasco i Josep Betalú completarien el podi en categoria absoluts a Aguilar de Segarra.

Ramona Gabriel (Blue Motors Neolith) va confirmar el bon estat de forma que travessa en aquesta fase de la temporada i es va proclamar campiona de Catalunya de bike-marató per davant de Sandra Jordà (Orbea Sport Club) i Helena Isanta (Fes Bici Igualada). Amb això revalidava el títol que ja va obtenir l'any passat a la prova de Vall de Boí.

A la resta de categories destacar el bon rendiment del campió sub-23, Pau Romero (BG Team 100% Natural) per davant de Guillem Cassú (Gerunda Club Ciclista) i Sergio Gutierrez (Biking Point).

Albert Planas (Cicles Sans) en màster, Silvia Roura (Esteve) en fèmines sub-23 i Neus Parcerisas en fèmines màster van completar la llista de campions autonòmics.

La Marathon Cup by Scott & Taymory afronta ara un moment decisiu de l seu calendari ja que la següent prova serà el Sea Otter Europe de Girona el 9 de juny, en el marc d'un festival que enguany ha doblat el seu espai d'exposició i que estarà ple de novetats.