La Salle s'imposa a domicili i s'assegura la permanència

La Salle Manresa va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Sagrada Família Claror barceloní, al qual es va imposar per quatre punts de diferència (66-70). Amb aquest triomf, els bagencs s'asseguren, una temporada més, la permanència a Primera Catalana sense haver de disputar cap promoció.

Els jugadors dirigits per Jordi Romeu van fer un inici molt fort, especialment en l'aspecte defensiu, i van poder controlar el ritme del partit. Tot i això, van tancar el primer quart amb només un punt de marge en l'electrònic (12-13). En el segon període, la tònica va ser més o menys la mateixa, i els manresans van aconseguir eixamplar la diferència fins els quatre punts a la mitja part de l'enfrontament (23-27).

En la segona meitat, els visitants van tornar a fer una bona sortida i van agafar una màxima renda de dotze punts, que els barcelonins, recolzats en tot moment pel nombrós públic assistent al seu pavelló, van aconseguir retallar a sis al final del tercer quart del duel (43-49). Per tant, tot es va haver de decidir en els darrers deu minuts. En aquests, hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, i es va arribar a un final anivellat. En aquest, els lasal·lians no es van posar nerviosos en cap moment i, gràcies a la seguretat des de la línia de tir lliure, es van endur una victòria molt treballada i important pels seus interessos. En la propera jornada, la darrera del grup 1 de Primera, La Salle Manresa rebrà la visita dels Monjos, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 19 de maig a partir de tres quarts de sis de la tarda.