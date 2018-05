Un Sallent amb deu homes venç per la mínima amb un gol al temps afegit

El Sallent, amb la feina feta, va sumar una nova i treballada victòria davant del Molletense. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada. El conjunt sallentí no va estar encertat durant els primers minuts i va veure com Vico era expulsat per doble targeta groga.

A la represa l'entrenador local va fer canvis i tot i jugar amb deu homes va millorar i va ser superior. En un efectiu contraatac, el l0cal Uri va ser capaç d'inaugurar el marcador amb l'1-0. El conjunt visitant només era capaç de fer mal a pilota aturada i a quinze minuts del final el Molletense va ser capaç d'empatar. Els homes de Jesus Pelfort tot i la inferioritat numèrica no van abaixar mai els braços i van continuar lluitant fins al darrer moment. Ja en el temps de descompte el local Pla amb una gran jugada individual per la banda esquerra va trobar al segon pal a Uri que va rematar a plaer per posar el 2-1. El Molletense no va tenir cap possibilitat de reaccionar i els tres punts es van quedar a Sallent.

En la propera jornada de la competició els jugadors bagencs es desplaçaran fins sl camp del Folgueroles per disputar el darrer partit d'aquesta temporada a domicili.