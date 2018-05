La solidaritat vigoritza un any més els Batecs a l'Agulla

«Tots us emporteu la medalla del reconeixement a la vostra solidaritat». Gabriel Prat, coordinador de la cinquena edició dels Batecs Solidaris, va agrair amb amb aquestes paraules el compromís cívic i esportiu dels 609 corredors i dels 754 inscrits a la 9a Cursa del Mosquit, un nou rècord de participació que va propiciar que «divendres al migdia s'exhaurissin els dorsals».

La cursa o caminada de 5 km i la prova de deu mil metres eren les activitats més destacades de l'edició d'enguany de «Batecs Solidaris: esport + solidaritat», un cap de setmana esportiu organitzat per la Fundació Rosa Oriol i Ampans, amb el suport de l'obra social de La Caixa i la col·laboració del Club Tennis Manresa i el Consell Esportiu del Bages.

La sortida conjunta d'ambdues proves es va fer a dos quarts de deu en punt del matí, després del vigorós compte enrere de l' speaker Toni Bravo.

Les curses es van caracteritzar pel caràcter familiar, lúdic i participatiu. El circuit de 5 km, que en aquesta edició també es podia fer caminant, s'endinsava en un 60% del seu recorregut, a través de pistes, per l'atractiu entorn paisatgístic del llac. L'altre 40% recorria els corriols situats arran de la Sèquia. D'altra banda, el de 10 km, també assequible, transcorria en un 80% per pistes i només en una cinquena part pels corriols paral·lels a la via d'aigua.

En aquest context, el degoteig de corredors que creuaven la línia d'arribada es va allargar durant més de quaranta minuts. La satisfacció per haver complert els reptes personals es barrejava en els seus rostres amb el goig per contribuir al projecte de creació d'una residència per acollir vint infants i adolescents amb autisme d'Ampans, i al programa «Nens saludables» de la Fundació Rosa Oriol, un projecte que vol incidir en la millora de la salut dels nens sotmesos a situacions de pobresa, ja sigui per pal·liar una alimentació insuficient o desequilibrada, o per ajudar-los a adquirir hàbits saludables mitjançant la concessió de beques esportives.

Mentre bona part dels participants recuperaven energies degustant les botifarres deferència de Grup Oliva Torras, acompa-nyant-les amb aigua, begudes isotòniques o cervesa artesanal Guineu, sor Lucía Caram va creuar l'arribada amb una nena als braços. «És la Clara, la filla de dos anys i mig de la Pilar, d'Invulnerables, la meva neboda adoptiva». Caram exposava que «la Plataforma d'aliments atén, avui en dia, 1.400 famílies. Tenim llista d'espera! Però la gana no pot esperar». Sor Lucía denunciava «la precarietat del mercat de treball i els sous irrisoris que no permeten arribar a final de mes», i sentenciava que «el moviment solidari de Manresa i comarca no s'aturarà fins a construir una societat on prevalgui la justícia social».

L'acte d'entrega de trofeus i guardons va permetre reconèixer Roger Sellarés i Ester Reguant com a guanyadors de la cursa de 10 km, i Rachid Touili i Núria Cascante com els més ràpids en la de cinc mil metres. Les tres curses infantils van tancar un programa d'activitats esportives que s'havia iniciat dissabte amb el campionat de pàdel que va desenvolupar-se a les instal·lacions del Club Tennis Manresa i que va atreure una seixantena de palistes. L'esforç dels joves atletes va tancar el que Caram va batejar com «la festa de la solidaritat».