El Vell Congost viu una reeixida marató de 12 hores de ball de màxim nivell

42 competicions de diferents edats, modalitats i nivells, més de 12 hores de ball esportiu amb uns 250 esportistes (125 parelles), des de 5 fins a més de 70 anys. Això va ser, ahir, la catorzena edició del Trofeu Ciutat de Manresa celebrat, com en els darrers anys, al Complex Vell Congost, ambientat per a l'esdeveniment. L'organització, a càrrec del Club de Ball Swing de Manresa, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Des de les 9 de matí i fins més tard de les 9 del vespre van anar desfilant les parelles arribades sobretot d'arreu de la geografia catalana i també de les Illes, València, Aragó, País Basc o Madrid.

Puntuable per al rànquing estatal, la competició va acollir un bon nombre de parelles de tres centres de Manresa, del Club de Ball Swing, el més nombrós, del Royal Dance i del Frak. En la majoria de casos van destacar per les seves bones classificacions.

Una de les novetats d'aquesta catorzena edició del Trofeu Ciutat de Manresa va ser la competició Open Diversity amb parelles mixtes amb un dels dos ballarins amb discapacitat intel·lectual. Hi van prendre part vuit competidors del CBE Wapachá de Tarragona.

A l'hora de fer balanç, Jesús Rubio, del Club de Ball Swing, va comentar que «el trofeu ha anat molt bé gràcies al treball de 30 professionals i voluntaris que han fet possible el bon desenvolupament de la competició. En aquest sentit també estic molt agraït a l'Ajuntament i en especial al regidor d'Esports, Jordi Serracanta, que sempore ens ajuda i que també ha presidit l'entrega de premis de les categories més importants, així com també el personal que hi ha al pavelló. La participació ha estat molt destacada malgrat que el mateix dia hi havia cinc competicions més en diferents punts d'Espanya».

El proper cap de setmana es disputa el campionat de Catalunya.