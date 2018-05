Rafa Martínez presenta una edició rècord del seu campus

Aprofitant una visita al metge per evaluar l'estat del genoll dret, el santpedorenc Rafa Martínez va ser ahir a Manresa per presentar el seu campus d'estiu, que arriba a l'onzena edició i que, un any més, se celebrarà a Artés. Una cita consolidada a la Catalunya Central que enguany arriba a la xifra rècord de 240 participants, dividits en dos torns, de l'1 al 7 de juliol i del 8 al 14 de juliol.

A més de tenir més participants que mai, també se n'està diversificant la procedència: molts són del Bages, però també n'hi ha de Lleida, Tàrrega, Terrassa, Solsona, Puig-reig, Tona o Vic. «Cada cop ve més gent de fora de la comarca», destaca el director tècnic del campus, Martín Momotiuk.

Un any més, el Campus Rafa Martínez té la col·laboració de l'Obra Social la Caixa, que becarà nens i nens amb menys possibilitats. I també es mantindrà la participació d'entrenador en llengua anglesa. En aquesta ocasió, arribaran de la mà d'un acord amb la federació escocesa, que ha estat possible per la intermediació de Kieron Achara, exjugador del Bàsquet Manresa.

A més, el campus tindrà la participació de jugadors i tècnics de la lliga ACB, que arriban de la mà del gran protagonista. «El Rafa sempre hi és, a la pista, dinant, a la piscina...», destaca Momotiuk.

Enguany hi haurà xerrades amb àrbitres, dietistes i fisioterapeutes, «professionals que aporten molt i formen part del bàsquet», apunta el director tècnic del campus.