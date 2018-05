Dol al futbol sala català per la mort del solsoní Quim Sala

El futbol sala català i en concret el de la Catalunya Central està de dol per la mort del solsoní Quim Sala Calvo, vinculat a la Federació Catalana de futbol (en concret a la Lliga Catalana de futbol sala) i directiu del FS Solsona.

En Quim Sala va entrar com a directiu de la junta directiva de futbol sala de la FCF, un càrrec que ha mantingut durant tots aquests anys i que ha compaginat amb diferents responsabilitat federatives com a delegat de l´LCFS de Lleida i com a directiu responsable de la Copa Catalunya de futbol sala. El respecte que es va guanyar entre els seus companys de junta va propiciar que fos nomenat, a més, directiu de l´FCF.