Pelfort continuarà dirigint el Sallent i es proposa grans reptes

Un cop el Sallent ja ha aconseguit de forma matemàtica la permanència a Segona Catalana, la junta directiva i l'actual entrenador, Jesús Pelfort, ja han parlat de la propera temporada. Les dues parts han arribat a un acord per donar continuïtat a l'estructura que va començar l'abril, quan el jove tècnic va substituir Jordi Capellas a la banqueta sallentina, deixant la faceta de jugador.

Pelfort va tenir en aquell moment l'encàrrec d'assegurar la categoria. Els quatre partits en què ha dirigit l'equip s'han saldat amb dos triomfs, a Avià (0-3) i a casa amb el Molletense (2-1), i dos empats, a Premià (1-1) i a Sallent amb la Sabadellenca (2-2). Vuit punts que han portat l'equip sallentí als 44 punts i a la còmoda desena posició de la classificació, quan encara falten dues jornades, al camp del Folgueroles i a casa amb el cuer Bellavista.

Una de les condicions per tal que Jesús Pelfort continués dirigint el Sallent la propera campanya era que el club havia de tenir objectius més ambiciosos que no pas el de mantenir la categoria. En aquest sentit, l'entrenador i la junta s'han proposat treballar per aconseguir formar un equip que pugui lluitar per l'ascens a Primera Catalana. Un repte ambiciós que implicarà aconseguir reforços per enfortir la plantilla, mantenint segurament la base de l'actual equip, el qual prou bé coneix Jesús Pelfort, que els ha tingut com a companys.